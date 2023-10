Fischer trotzig: "Warum soll ich hinwerfen?"

Wieder verliert der 1. FC Union, diesmal 0:3 gegen einen überlegenen VfB Stuttgart. Trainer Urs Fischer aber denkt nicht an ein Ende seiner Zeit in Berlin.

Union Berlins Trainer Urs Fischer ist in Rage. City-Press via Getty Images

Auch wenn es vielen sicher schwer fiel. "Always look on the bright side of life", sangen die Fans von Union Berlin in der Alten Försterei nach dem so klaren wie verdienten 0:3 gegen den VfB Stuttgart. Lichtblicke allerdings sind so gut wie nicht zu entdecken bei den Eisernen, zappenduster erscheint die Lage nach nun acht Niederlagen in Folge. Und doch überwog der Trotz bei den Fans, die ihre Mannschaft nach dem Schlusspfiff wieder aufzurichten versuchten.

Die Krise allerdings nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Die letzten sechs Bundesligaspiele gingen verloren, auch die beiden allerersten Auftritte des Vereins in der Champions League bei Real Madrid und gegen Sporting Braga. Beim nächsten Niederschlag gegen den VfB halfen auch zwei Comebacks nicht. Rani Khedira war ins Mittelfeld zurückgekehrt, Robin Knoche hatte wieder dahinter verteidigt, der Abwehrchef hielt aber wie die Kollegen zu viel Abstand bei Serhou Guirassys Kopfball zur Führung. "Das war Geleitschutz", meinte Geschäftsführer Oliver Ruhnert am Mikrofon bei "Sky".

Zu wenig Biss in der Defensive, keine Power nach vorn, die einzige echte Chance vergab der eingewechselte David Datro Fofana, als er über das Tor schoss (79.). Kurz darauf erzielte der VfB das 2:0. Zum fünften Mal in den letzten acht Pflichtspielen blieben die Eisernen ohne eigenen Treffer. Erstmals kassierte Union drei Heimniederlagen am Stück in der Bundesliga, sechs Punkte nach acht Spielen sind der schlechteste Start im Oberhaus für den Klub.

Fischer denkt nicht an einen Rücktritt

Und natürlich rückt bei einer derartigen Malaise sogleich der Coach in den Blickpunkt. "Der Trainer leidet unter der Situation am meisten", sagt Ruhnert, erinnert aber auch sogleich an die Verdienste des Schweizers, der den Klub in den vergangenen fünf Jahren bis in die Königsklasse führte.

Fischer allerdings ist auch Realist. "Ich glaube nicht, dass ein Trainer unbegrenzt verlieren darf", erklärte er. Aber an einen Rücktritt denke er keineswegs. "Warum sollte ich hinwerfen?", fragt Fischer nur. "Ich glaube schon, dass die Worte des Trainers bei der Mannschaft noch ankommen." Er wolle vielmehr die nächsten zwei Tage nutzen, um der Mannschaft einen Weg aus der Krise zu zeigen. Denn am Dienstag geht es bereits wieder weiter. Italiens Meister SSC Neapel kommt nach Berlin.