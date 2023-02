Fischer rechnet mit gereizten Bayern

Für Union Berlin geht es auf Augenhöhe nach München. Der Gegner im Spitzenspiel konnte aber noch nie bezwungen werden.

Der 1. FC Union konnte seine Anhänger in dieser Saison immer wieder überraschen - positiv. Die Fans kamen oft ins Staunen. Zuletzt wurden mit RB Leipzig auswärts in der Bundesliga (2:1) und Ajax Amsterdam in der Europa League (0:0, 3:1) Hürden übersprungen, die größere Kaliber darstellten.

Eine noch gewaltigere Nummer wartet auf Union am Sonntag (17.30 Uhr) mit der Partie beim FC Bayern München. Es ist zumindest von den Punkten her eine Begegnung auf Augenhöhe. Beide Mannschaften haben 43 Zähler auf dem Konto.

Trainer Urs Fischer relativiert jedoch. "Wenn man die Möglichkeiten und die Qualität des Kaders anschaut, können wir uns nicht mit den Bayern vergleichen", sagte der Schweizer. "Aber auch wir haben eine Qualität, wenn es um Mentalität und Organisation geht."

In München wird die Mannschaft von knapp 4000 Berliner Fans unterstützt. Sie werden Zeuge einer Meisterprüfung im doppelten Sinne sein. Zum einen gelten die Bayern nach zehn Titeln in Folge weiterhin als Favorit auf die nächste Schale.

Zum anderen will auch Union seine Fortschritte zeigen. Bisher gelang bei drei Unentschieden und vier Niederlagen noch kein Sieg gegen die Münchner. Ein Dreier in der Allianz Arena wäre schon ein kleines Meisterstück für die Gäste. Fischer kennt die Negativstatistik. "Am Sonntag haben wir wieder eine Möglichkeit, es besser zu machen."

Münchner Unruhe wurde registriert

Nach der 2:3-Niederlage des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach rechnet Fischer aber mit angriffslustiger Gegnerschaft. Die Unruhe in München, die auch durch die Schiedsrichter-Schelte von Trainer Julian Nagelsmann Nahrung erhielt, ist bei Union registriert worden.

Vorteile erwartet der Klub dadurch nicht. "Jetzt sind sie besonders gefährlich. Jetzt sind sie gereizt. Genau dann sind sie bereit", rechnet Fischer mit ordentlich zur Sache gehenden Gastgebern.

Union kann bis auf den am Fuß verletzten Mittelfeldmann Andras Schäfer alle Akteure einsetzen. Im Vergleich zur Partie gegen Amsterdam am Donnerstag ist mit einer Rotation auf drei bis vier Positionen zu rechnen.