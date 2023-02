Fischer nach Ajax-Coup: "Was soll ich sagen? Der Wahnsinn geht weiter"

Der 1. FC Union Berlin hat das Achtelfinale der Europa League erreicht. Auch weil die Eisernen im Vergleich zum Hinspiel an ihrer Effizienz gearbeitet haben.

Dass dieser Erfolg, das 3:1 im Rückspiel gegen Favorit Ajax Amsterdam und der damit verbundene Einzug ins Achtelfinale der Europa League als besonders und geschichtsträchtig einzustufen ist, zeigten unter anderem die Emotionen der Beteiligten unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Präsident Dirk Zingler strahlte in der Mixed Zone wie ein Honigkuchenpferd, beglückwünschte jeden einzelnen Spieler und Mitarbeiter mittels einer innigen Umarmung.

Derweil nahm die Euro-Party im Stadion kein Ende. Länger und ausgiebiger als sonst feierte die Einheit aus Spieler und Fans den Sieg über den niederländischen Rekordmeister. Auf der Tribüne sprachen einige Anhänger sogar "vom wichtigsten Heimerfolg überhaupt". Trainer Urs Fischer dagegen beschrieb es in seiner nüchternen Art kurz und knapp: "Was soll ich sagen? Der Wahnsinn geht weiter!"

Aber dass Union nun in der Runde der letzten 16 mit anderen namhaften Klubs wie Manchester United, Juventus Turin oder dem FC Arsenal steht und einen weiteren Meilenstein in der Vereinshistorie aufgestellt hat, war nach der ersten Halbzeit vom reinen Spielerverlauf her nicht zu erwarten gewesen. Denn Amsterdam bestimmte das Geschehen, drängte die Eisernen mittels gepflegten Kombinationsspiels in die eigene Hälfte. Anders als im Hinspiel gaben die Niederländer diesmal den Takt an. "Das 2:0 entsprach nicht dem Spielverlauf, weil man die Klasse von Ajax gesehen hat. Da mussten wir leiden", beschrieb Fischer die ersten 45 Minuten.

"Das sind Momente, wo du wieder an dich glaubst"

Und dennoch lagen die Köpenicker vorn, weil sie aus wenig einmal mehr viel machten. Diese Effizienz ist nur schwierig zu erlernen. Ein Grund, weshalb Union auf Wolke sieben schwebt und in allen drei Wettbewerben so erfolgreich ist. Trotz der komfortablen Führung war der Coach mit der Darbietung seiner Schützlinge nicht einverstanden, weil sie nach der Balleroberung zu "unpräzise und hektisch" agierten.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel vorerst auch nicht. Dennoch zog Union dem Tabellenzweiten der Eredivisie den Stecker, als Danilho Doekhi nur drei Minuten nach dem Anschlusstreffer zum 3:1 einköpfte. "Wenn das Tor nicht fällt, wird es unheimlich hart. Das sind dann Momente, wo du wieder an dich glaubst", betonte Fischer.

Die Luft bei Ajax war raus - und die ganz großen Hochkaräter blieben in Folge aus. Weil die Berliner den Sieg einfach mehr wollten. Nahezu in jedem Zweikampf waren die Eisernen einen Schritt schneller, ein Ticken griffiger und zielstrebiger. Es war nicht die spielerische Klasse, die Union eine Runde weiter hievte. Sondern eher einfache mentale Stilmittel wie Willenskraft, Kampfgeist und Leidenschaft haben den 1. FC Union Berlin erstmalig in der Vereinsgeschichte in das Achtelfinale der Europa League geführt.

"Ich denke, es werden sehr offene Spiele"

Und dass nach so einem verkorksten Start in die Gruppenphase mit zwei 0:1-Niederlagen. "Wir haben enorm viel dafür aufgewendet, die Mannschaft hat wieder einen unglaublichen Willen an den Tag gelegt", resümierte Fischer, der sich bei der Pressekonferenz auf Nachfrage keinen bestimmten Gegner für die nächste Runde gewünscht hatte.

Nun wird es erneut Union Royale Saint-Gilloise. Bereits in der Gruppenphase duellierten sich die beiden Teams. Das Hinspiel steigt am 9. März in der Alten Försterei. Das zweite Aufeinandertreffen eine Woche später am 16. März in Anderlecht. "Ich denke, es werden sehr offene Spiele zwischen zwei Mannschaften mit einem ähnlichen Spielstil", kommentierte Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert das Los.

Und wenn der Tabellendritte der Bundesliga, der direkt den nächsten Kracher bei Tabellenführer Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vor der Brust hat, erneut an seine Grenzen geht und sich so wenig Fehler wie gegen Ajax leistet, scheint ein Weiterkommen ins Viertelfinale durchaus möglich.