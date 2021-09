Fischer: "Müssen alles versuchen, um die drei Punkte in Berlin zu lassen"

Für den 1. FC Union Berlin steht mit der Partie in der Europa Conference League gegen Maccabi Haifa am Donnerstag (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker) die vierte englische Woche der Saison an. Und im ersten Heimspiel der Gruppenphase des neuen Wettbewerbs will Union unbedingt als Sieger vom Platz gehen.

Urs Fischer hat es am späten Mittwochnachmittag klar gesagt: "Wenn du dich auf den ersten beiden Plätzen positionieren willst, brauchst du Punkte." Ganz und gar, wenn - wie im Fall von Union - das erste Spiel verloren ging (1:3 bei Slavia Prag). Und so ist das Bestreben der Eisernen gegen den israelischen Meister, das Ergebnis so zu gestalten, dass man in der Tabelle nicht nur namentlich, sondern auch punktemäßig in Erscheinung tritt. "Es wäre schon im ersten Spiel ein bisschen mehr möglich gewesen", sagt der Union-Trainer, "jetzt müssen wir alles versuchen, um die drei Punkte in Berlin zu lassen, damit wir in der Endabrechnung noch eine Chance haben."

Allerdings weiß Fischer aus der Sichtung des Videomaterials über den Kontrahenten, dass ein Sieg gegen die Mannschaft seines Kollegen Bakhar Barak (42) kein Selbstläufer wird. Maccabi sei eine Mannschaft, "die versucht, Fußball zu spielen", so Fischer, die spielerische Lösungen suche, gut umschalte und die auch über individuelle Qualität verfüge.

Chery für Überraschungen gut

Der Coach der Eisernen denkt da zuvorderst an den niederländischen Offensivakteur Tjaronn Chery (33), der "einen starken linken Fuß" habe und für überraschende Aktionen gut sei. Trotzdem steht für Fischer vor dem insgesamt vierten internationalen Spiel der laufenden Saison fest: "Wir müssen unser Spiel auf den Platz bekommen." Also Kompaktheit, gute Organisation und Durchschlagskraft, wenn es in den gegnerischen Strafraum geht.

Verzichten muss Fischer bei diesem Vorhaben auf Timo Baumgartl und auf Paul Jaeckel. Baumgartl fehlt wegen einer im Ligaduell mit Bielefeld erlittenen Gehirnerschütterung, Jaeckel muss nach der Gelb-Roten Karte im ersten Conference-League-Spiel in Prag eine Sperre absitzen.

Die Behrens-Frage

Abseits dessen kann es sein, dass Kevin Behrens sein Startelf-Debüt für die Eisernen gibt. Der aus Sandhausen gekommene Stürmer hat schließlich in den vergangenen Partien als Joker kräftig Eigenwerbung betrieben. Vor allem gegen Bielefeld, als er nach 66 Minuten eingewechselt wurde, in der 88. Minute das Siegtor erzielte und 60 Sekunden später noch die Latte traf. Fischer lässt sich aber wie gewohnt nicht in die Karten schauen.

Zum Thema Behrens in die Anfangsformation sagt nur so viel: "Die Möglichkeit besteht." Unabhängig davon, ob Behrens nun von Anfang an stürmt oder nicht: Die Eisernen wollen den ersten Sieg und danach wie schon nach dem erfolgreichen Play-off-Rückspiel gegen Kuiopion PS aus Finnland (0:0 nach 4:0 im Hinspiel) im Olympiastadion, der Heimstätte des Stadtrivalen Hertha BSC, eine rot-weiße Party feiern.