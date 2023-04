Fischer moniert: "Im Moment lassen wir zu viele Großchancen zu"

Das Wort Champions League will bei Union Berlin keiner so richtig in den Mund nehmen. Vor dem Schlagerspiel in Dortmund stehen eher die jüngsten Startschwierigkeiten im Fokus.

Beim Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr LIVE! bei kicker) trifft der 1. FC Union Berlin auf einen Leidensgenossen. Beide Mannschaften sind am Dienstag beziehungsweise Mittwoch im DFB-Pokal-Viertelfinale ausgeschieden.

Obwohl der BVB zudem am letzten Bundesliga-Wochenende mit 2:4 bei Bayern München verlor, bezeichnete Union-Trainer Urs Fischer die Dortmunder als "eine sehr konstante und stabile Mannschaft". Der Schweizer erwartet eine "ganz schwierige Aufgabe".

Union war in den beiden Bundesliga-Partien zuvor gegen den VfB Stuttgart (3:0) und Eintracht Frankfurt (2:0) jeweils als Sieger vom Platz gegangen. Doch auf der Pressekonferenz am Donnerstag wurde auch thematisiert, dass die Eisernen in den jüngsten drei Begegnungen immer die ersten 45 Minuten verschlafen hatten.

In der Meisterschaft gab es mit viel Glück keine Bestrafung dafür, im Pokal am Dienstag bei Eintracht Frankfurt (0:2) mit den beiden schnellen Gegentoren durch Randal Kolo Muani in der 11. und 13. Minute schon.

Union vor Topspiel in Dortmund: Rönnow steht vor dem Comeback

In Dortmund will Union von der ersten Minute an da sein. "Das versuchen wir in jedem Spiel. Nur das gelingt nicht immer. Wir müssen immer ans Limit gehen. Im Moment lassen wir einfach zu viele Großchancen zu", sagte Fischer. "Da fehlen manchmal die Schärfe, Kompaktheit und Organisation. Am Schluss hat es auch mit Vertrauen zu tun, wenn man nach fünf, sechs Minuten zwei große Möglichkeiten des Gegners zulässt."

Das soll sich in Dortmund nicht wiederholen. Allerdings spricht die Statistik nicht für die Gäste. Mitgebracht hat Union noch nie etwas. Alle drei Bundesliga- und zwei DFB-Pokalspiele gingen verloren.

Verhindern kann das vielleicht Frederik Rönnow. Der Stammtorwart, der sowohl in Frankfurt als auch daheim wegen muskulären Problemen passen musste und durch Lennart Grill ersetzt wurde, steht vor dem Comeback. "Bei Fredi sieht es im Moment positiv aus. Es geht in die richtige Richtung", so Fischer.