Fischer: "Man muss eine positive Haltung haben"

Union Berlin hat die letzten sechs Pflichtspiele verloren. Und nun geht es ausgerechnet nach Dortmund, wo es noch nie ein Erfolgserlebnis für die Köpenicker gab.

Urs Fischer sah recht gut erholt aus am Donnerstag. Es hatte den Anschein, als ob der Trainer des 1. FC Union Berlin die bittere 2:3-Heim-Niederlage in der Champions League gegen Sporting Braga verdaut hat. "Es sind Erfahrungen, die man machen muss. Man muss aber auch eine positive Haltung haben, um in Dortmund etwas holen zu können", sagte Fischer auf der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel bei der Borussia am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die verletzten Leistungsträger Robin Knoche und Rani Khedira sind laut Fischer nah daran, wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen. In Dortmund werden sie der Defensivabteilung aber erneut fehlen. Angreifer David Datro Fofana, der gegen Braga aus familiären Gründen gefehlt hatte, steht dagegen wieder zur Verfügung.

In Dortmund ist Union klarer Außenseiter. Sechs Pflichtspiele gab es bisher zwischen beiden Mannschaften im Signal Iduna Park. Alle Partien beendeten die Hauptstädter als Verlierer - vier in der Bundesliga und zwei im DFB-Pokal.

Fischer warnt vor dem BVB: "Da kommt einiges auf uns zu"

Auch deshalb warnte Fischer vor dem BVB. "Dortmund hat eine gute Mischung, den Gegner zu locken. Sie haben Spieler, die mit Druck umgehen können. Da kommt einiges auf uns zu", sagte Fischer. "Wichtig ist, über 90 Minuten kompakt zu blieben. Wenn man ein offenes Spiel zulässt, hat die Dortmunder Mannschaft eine enorme Qualität."

4000 Union-Fans werden die Mannschaft in den Pott begleiten und hoffen, dass die aktuelle Negativserie endet. Von den letzten sechs Pflichtspielen gingen alle verloren, vier in der Bundesliga und zwei in der Champions League.

Eine weitere Pleite würde die Union-Krise verschärfen und trotz der großen Erfolge in den letzten Jahren die Stimmung auf der Mitgliederversammlung am Sonntag (12 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei mutmaßlich schon etwas trüben.