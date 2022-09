Fischer kündigt "Rotation in Maßen" an

Union Berlin will in der Bundesliga den Erfolgsweg fortsetzen und die Tabellenführung verteidigen. Dafür steht fast das ganze Aufgebot zur Verfügung.

Raus aus dem Europacup-Frust, wieder rein in die Meisterschaftslust: So könnte das Motto für den 1. FC Union Berlin vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg lauten.

Drei Tage nach der 0:1-Niederlage bei Sporting Braga in der Europa League soll national die Serie von 13 Bundesligapartien ohne Niederlage fortgesetzt werden. Helfen kann dabei im Prinzip der komplette Kader. Nach Verletzung beziehungsweise Erkrankung stehen auch Verteidiger Danilho Doekhi und Mittelfeldmann Morten Thorsby wieder zur Verfügung. Lediglich Reservist Kevin Möhwald muss angeschlagen passen.

Die Eisernen haben die Qual der Wahl. "Rotation wird eine Frage sein, in Maßen", sagte Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz am Samstagnachmittag. Wechsel bahnen sich auf den Außenverteidigerpositionen an. Christopher Trimmel und Niko Gießelmann könnten anstelle von Julian Ryerson und Tymoteusz Puchacz beginnen. Für die Achter Janik Haberer und Andras Schäfer stellen Genki Haraguchi und Thorsby Startelf-Alternativen dar.

Wir wollen an die Bundesliga-Ergebnisse anknüpfen, die wir in den letzten Wochen eingefahren haben. Robin Knoche

Trainiert werden konnte an den vergangenen beiden Tagen kaum, die Regeneration nach dem Europacupspiel in Portugal stand im Vordergrund. Während die Mannschaft wegen des Fluglotsenstreiks in Frankreich am Freitag drei ungeplante Stunden auf dem Flughafen in Porto bzw. im Flugzeug verbringen musste, erwischte es manche Anhänger noch härter. Einige mussten sich wegen Flugausfällen noch am Samstag in Porto oder Palma aufhalten.

Am Sonntag möchten alle wieder in der Alten Försterei sein. "Wir wollen an die Bundesliga-Ergebnisse anknüpfen, die wir in den letzten Wochen eingefahren haben. Wir spielen zu Hause. Wir wissen, dass uns die Fans wieder tragen werden", sagte Abwehrchef und Ex-Wolfsburger Robin Knoche.