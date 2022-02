Fischer kündigt gegen St. Pauli Rotation in Maßen an

In der Bundesliga konnte Union Berlin zuletzt wieder jubeln. Ein Erfolgserlebnis soll es auch im Pokal geben. Im Heimspiel gegen St. Pauli sind die Köpenicker favorisiert.

Im Stadion An der Alten Försterei waren am Montag bereits Werbebanden am Dach grün überklebt, weil der DFB eigene Sponsoren für den Pokal-Wettbewerb mitbringt. Das Viertelfinalspiel gegen den Zweitligisten FC St. Pauli am morgigen Dienstag (20.45 Uhr) warf nicht nur äußerlich seine Schatten voraus.

Fischer: "Das wird ein ganz schweres Spiel für uns"

Auf der Pressekonferenz am Montag sprach Trainer Urs Fischer zwei Tage nach dem 3:1-Sieg in der Meisterschaft gegen den 1. FSV Mainz 05 auch über den nächsten Gegner. "St. Pauli ist eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielt. Auch im Pokal haben sie Borussia Dortmund nicht unverdient zu Hause geschlagen", sagte Fischer. "Sie versuchen, spielerische Lösungen zu finden und den Gegner hoch zu pressen. Zudem wenden sie viel auf. Sie sind aktiv. Das wird ein ganz schweres Spiel für uns."

Fischer kündigte für die englische Woche, die am Samstag (15.30 Uhr) mit der Bundesligapartie beim VfL Wolfsburg abgeschlossen wird, Änderungen an. Es sei wieder die Möglichkeit, dem einen oder anderen Spieler ein paar Minuten zu geben, meinte Fischer. "In erster Linie zählt aber, dass wir uns für die nächste Runde qualifizieren. Von daher versuchen wir, die besten elf Spieler auf den Platz zu bekommen", schob der Schweizer jedoch nach.

Rönnow für Luthe?

Das hört sich dann eher nach einer Rotation in Maßen an. Denkbar ist, dass Frederik Rönnow anstelle von Stammtorwart Andreas Luthe ran darf. In der Abwehr könnte Dominique Heintz, der zuletzt Rückenprobleme hatte, auflaufen. Im Angriff dürfte Taiwo Awoniyi wieder in der Startelf stehen, nachdem er gegen Mainz als eingewechselter Joker für den dritten Union-Treffer gesorgt hatte.

Hoffnung bei Schäfer

Personell steht Union im Prinzip derselbe Kader wie gegen Mainz zur Verfügung. Die beiden Mittelfeldakteure Keita Endo (Beinverletzung) und Andras Schäfer (Knieverletzung) fallen weiter aus. Bei Schäfer gibt es zumindest die Hoffnung, dass er im zweiten Teil der Woche wieder stärker belastet werden kann.

Unter 2G-Plus-Bedingungen sind gegen St. Pauli 10.000 Teilnehmer erlaubt. Die über 9000 Union-Fans werden auf die zweite DFB-Pokal-Halbfinal-Teilnahme seit 2001 hoffen. Der DDR-Pokalsieger von 1968 stand auf gesamtdeutscher Ebene vor 21 Jahren sogar im Endspiel gegen Schalke 04 (0:2).

Union und St. Pauli treffen sich auf Pokal-Ebene derweil nach 27 Jahren wieder. 1994 unterlag Union als Drittligist gegen den Zweitligisten FC St. Pauli in der 1. Runde des DFB-Pokals daheim vor 4230 Besuchern mit 2:3. Für Union war es seinerzeit das erste DFB-Pokalspiel überhaupt. Jetzt duellieren sich beide Teams im Viertelfinale.