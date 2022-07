Fischer kritisiert "bescheidenen Auftritt" gegen Dublin

Union Berlin konnte sich im Testspiel gegen Bohemians Dublin mit 2:1 durchsetzen. Zwei Tage vor der Abfahrt ins zweite Trainingslager der Vorbereitung gelang aber wenig. Trainer Urs Fischer übte deswegen Kritik.

Der äußere Rahmen stimmte beim 1. FC Union Berlin. Beim ersten Spiel im Stadion An der Alten Försterei seit dem Saisonfinale 2021/22 gegen den VfL Bochum (3:2) waren 15.932 Zuschauer zur offiziellen Saisoneröffnung gegen den irischen Erstligisten Bohemians Dublin gekommen.

Durch einen verdienten 2:1-Erfolg gegen die sich mitten in der Saison befindlichen Iren gab es für die Berliner den dritten Sieg im vierten Testspiel. Aber Trainer Urs Fischer murrte schon nach dem Abpfiff. Es sei zu viel quer gespielt worden. "Es war ein bescheidener Auftritt von uns. Wir wollten aktiv sein im Spiel. Das hat mir über 90 Minuten in der Summe ein bisschen gefehlt. Wir trainieren derzeit normal", sagte Fischer. "Es geht darum bereit zu sein, wenn es wirklich zählt. Ich hätte mir aber heute ein bisschen mehr gewünscht. Wir müssen weiter an unseren Automatismen arbeiten."

Siebatcheu hatte nicht seinen besten Tag

Union trat wie schon beim letzten Test bei Eintracht Braunschweig (0:1) im 3-5-2-System an. Die Treffer für Union erzielten Verteidiger Danilho Doekhi (12. Minute) und Angreifer Andreas Voglsammer (68.). Weil Union weitere Gelegenheiten ausließ und beispielsweise auch Stürmerverpflichtung Jordan Siebatcheu in Hälfte zwei nicht seinen besten Tag hatte, kamen die nicht in Bestbesetzung antretenden Gäste durch Ali Coote (74.) zum 2:1-Anschlusstreffer. Das ließ die rund 700 Dublin-Anhänger vor Freude vollkommen ausflippen, obwohl es nur ein Testspiel war.

Vor der Partie wurden alle Spieler, Trainer und Betreuer des 1. FC Union von Stadionsprecher Christian Arbeit namentlich aufgerufen und dem Publikum vorgestellt. Die Fußballer versammelten sich auf Höhe des Mittelkreises in den erstmals getragenen Heimtrikots mit rot-weißen Längsstreifen.

Möhwald ist in Quarantäne

Es fehlten lediglich Kevin Möhwald und Timo Baumgartl. Mittelfeldspieler Möhwald befindet sich laut Fischer in Quarantäne. Verteidiger Baumgartl, der später als Zuschauer auf der Tribüne saß, ist wegen seiner Hodenkrebserkrankung derzeit noch außen vor.

Nach dem trainingsfreien Sonntag geht es für die Eisernen am Montag ins Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger. In Österreich halten sich die Köpenicker bis zum 20. Juli auf.