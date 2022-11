Fischer: "Jugendfußball - Das war eine Ohrfeige"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin 5:0 (0:0)

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Natürlich sind wir zufrieden mit dem Ergebnis, aber auch mit der Leistung. Die erste Halbzeit war sehr eng, die zweite war sehr gut, das erste Tor war sehr wichtig für uns. Wir haben noch zwei Spiele in einer Woche, wir wollen mehr."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Die erste Halbzeit fand ich gut, kontrolliert. Wir sind wieder durch eine Standardsituation in Rückstand geraten, das hat uns ein bisschen den Stecker gezogen. Das zweite Tor war ein Geschenk. Dann darfst du nicht so ins offene Messer laufen, das war für mich Jugendfußball. Wenn du dich so anstellst, dann steht es auch mal 5:0. Das war eine Ohrfeige."

Werder Bremen - Schalke 04 2:1 (1:0)



Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Wir sind froh über die Punkte, die sind extrem wichtig für uns. Wir haben das Ergebnis mit viel Leidenschaft und Willen ins Ziel gebracht."

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Das Ergebnis ist sehr, sehr bitter für uns. Ich glaube, nicht die bessere, sondern etwas glücklichere Mannschaft hat gewonnen."

Hertha BSC - Bayern München 2:3 (2:3)



Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Ich finde, dass wir sehr gut in die Partie reingekommen sind. Der Doppelschlag war unnötig, dann sind wir gut zurückgekommen. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit war es schwierig für uns. Danach haben wir immer weiter am Ergebnis geschraubt. Es ist ärgerlich, dass wir nicht zumindest einen Punkt mitgenommen haben."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Es war kein leichtes Spiel. Wir haben in der ersten Hälfte ein paar gute Momente gehabt, es war ein wildes Spiel. Wir haben 3:0 geführt, aber hatten keine klaren Aktionen. Die Führung war generell ein bisschen zu hoch. Dann kriegen wir eine Phase, in der wir nicht so viel hinkriegen. Es wurde nochmal spannend. Am Ende haben wir alles reingeworfen, es war ein Spiel, das du gewinnen musst."

Borussia Dortmund - VfL Bochum 3:0 (3:0)



Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir hatten vom Start weg ein gutes Tempo. In der ersten Halbzeit gab es richtig gute Szenen. Wir wollten dann auf das vierte Tor gehen, das ist uns nicht so gut gelungen. In der zweiten Halbzeit war ein bisschen die Luft raus. Wir können aber mit sehr viel Selbstbewusstsein in die kommenden beiden Aufgaben gehen."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Es ist schwierig, dieses Spiel zusammenzufassen. Es hört sich komisch an, wenn man nach einem 0:3 davon spricht, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben. Fußball wird aber in den Strafräumen entschieden, da haben wir eklatante Fehler gemacht. Die müssen wir schleunigst abstellen."

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)



Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Ich glaube, dass wir zu einem überragenden Zeitpunkt in Führung gegangen sind, dann aber ein unnötiges Gegentor bekommen. Wenn du am Ende was hier behalten möchtest, müssen wir unsere Chancen besser nutzen. Wir haben gegen eine absolute Top-Mannschaft gespielt, und wir waren wieder richtig gut im Spiel. Wenn man jetzt mal sieht, wer bei uns gefehlt hat, dann sind das Stützen für die Mannschaft, die uns hoffentlich in den nächsten zwei Spielen helfen können."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich bin heute sehr zufrieden mit dem Sieg. Wir haben ein sehr schweres Spiel erwartet und haben dann auch noch den ganz schwierigen Weg gewählt, indem wir mit der ersten Aktion in Rückstand geraten. Die Reaktion der Mannschaft war herausragend. Mit der zweiten Halbzeit bin ich dann auch fußballerisch mehr zufrieden. Wir haben es in der Phase nach dem 2:1 versäumt, das Spiel für uns zu entscheiden. Das ist jetzt nicht eine Phase, um zu brillieren, sondern um nochmal alles rauszuholen und Punkte einzufahren."

TSG Hoffenheim - RB Leipzig 1:3 (0:1)



André Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "In der ersten Hälfte sind wir nach der Verletzung von Grischa Prömel teilweise kopflos und gehemmt hinterhergelaufen. In der Pause war die Atmosphäre entsprechend. Die Mannschaft hat trotzdem nochmal die Ärmel hochgekrempelt und ist gut in die zweite Hälfte gekommen. Dann darf so ein leichter Fehler in der Spieleröffnung aber nicht passieren."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Das war ein wichtiger und verdienter Sieg meiner Mannschaft. Es war eine starke Leistung von Anfang an. Die Jungs haben durchgezogen. Das ist außergewöhnlich gegen eine gute Hoffenheimer Mannschaft."

1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)



Bo Svensson (Trainer Mainz 05): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wenn wir 1:0 in Führung gehen, wird das ein anderes Spiel."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Das war mit Sicherheit ein zu hohes Ergebnis. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Die Mainzer haben Druck gemacht, wir hatten zwei, drei brenzlige Situationen zu überstehen. Danach war es nicht top, aber es wurde besser. In der zweiten Halbzeit haben wir es richtig gut runtergespielt."

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 3:1 (2:1)



Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "In der Bundesliga ist jeder Sieg wichtig. Wir hatten jetzt zuletzt eine schwierige Phase, uns haben wichtige Spieler gefehlt, auch heute war es nicht einfach, die Defensive zu bestücken. Die Jungs haben es dann aber gut gemacht, der Sieg bringt uns in eine gute Position. Unsere beiden Tore kannst du so ins Poesiealbum kleben, von der Spieleröffnung bis zum Abschluss. Es gibt keine zwei Meinungen, dass das heute ein verdienter Sieg war."

Michael Wimmer (Trainer VfB Stuttgart): "Man ist enttäuscht. Wir sind wieder ganz schlecht ins Spiel gekommen, das wiederholt sich ein bisschen. Dann waren wir verunsichert, haben schnell das 0:2 gekriegt. Erst danach waren wir im Spiel und haben dem Gegner Paroli geboten. Die zweite Hälfte war absolut ausgeglichen. Das war der Fußball, wie wir ihn uns vorgestellt haben, mit mutigem Auftreten und Angriffspressing."