Fischer: "Jetzt haben wir dieses Endspiel zuhause"

Nach dem knappen Sieg bei Maccabi Haifa freut man sich bei Union Berlin über die Chance auf die Play-offs der Conference League. Urs Fischer und seine Spieler übten sich aber auch in Selbstkritik.

Das letzte Highlight dieses Donnerstagabends für Union-Anhänger lieferte wohl Cyriel Dessers. Der Stürmer von Feyenoord Rotterdam erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich gegen Slavia Prag und verbesserte so die Ausgangslage der Berliner noch einmal: Gegen die Tschechen reicht nun am letzten Spieltag ein Sieg, egal wie hoch, um in die Play-offs der Conference League einzuziehen.

Kruse: "Wir hätten das Spiel dominanter gestalten können"

Wenige Minuten vor Dessers Treffer war bereits Unions Spiel zu Ende gegangen: Der knappe 1:0-Sieg bei Maccabi Haifa war amtlich und die Chance, im internationalen Geschäft zu überwintern, gewahrt. Entsprechend erleichtert äußerte sich Max Kruse nach der Partie: "Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Das ist alles, was heute zählt." Sein Team habe nun in zwei Wochen das "Endspiel", das man wollte.

Restlos zufrieden war der Angreifer mit dem Auftritt der Köpenicker in Israel aber nicht: "Wir hätten das Spiel dominanter gestalten können. Wir hatten zwar viele Ballgewinne, haben die Kugel dann aber auch direkt wieder hergegeben", so Kruse, der jedoch anfügte: "Es ist auch nicht einfach hier, die Temperaturen sind wir aktuell nicht gewohnt. Schon ganz andere Mannschaften haben hier nicht gewinnen können, wir haben schon eine gewisse Leistung gebracht." Das Siegtor von Julian Ryerson war der erste Gegentreffer für Haifa vor heimischem Publikum in dieser Conference-League-Saison.

Auch Kapitän Marvin Friedrich sagte, dies sei "nicht unser bestes Spiel" gewesen. "In der ersten Hälfte haben wir zu viele Fehler gemacht, haben Haifa immer wieder zu Kontern eingeladen." Er schlug denselben Ton an wie Coach Urs Fischer, der zwar bemängelte, dass sich sein Team im Spiel mit dem Ball unnötig schwergetan und zu viele unnötige, einfache Ballverluste gehabt habe. "Aber", so der Schweizer Trainer: "Wir haben es geschafft - und jetzt haben wir dieses Endspiel zuhause."

Am 9. Dezember (21 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt Union im Berliner Olympiastadion Slavia Prag.