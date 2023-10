Fischer im Interview: "Natürlich kann ich mir vorstellen, meine Karriere bei der Austria zu beenden"

Seit seinem Wechsel zur Wiener Austria im Sommer 2021 hat sich Manfred Fischer in die Herzen der Fans gespielt. Im kicker-Interview spricht der 28-Jährige über den bisherigen Saisonverlauf, ein mögliches Karriereende am Verteilerkreis und das österreichische Schiedsrichterwesen.

Herr Fischer, Sie laborieren aktuell an einer Fußverletzung. Werden wir Sie nach der Länderspielpause wieder auf dem Platz sehen?

Das wird man sehen. Wir tun alles dafür, aber so eine Prellung ist immer blöd. Das braucht Zeit. Die große Herausforderung wird sein, dass ich wieder sprinten und abbremsen kann. Ich hoffe aber natürlich, dass ich direkt nach der Länderspielpause am Platz stehen kann.

Wie sieht Ihr aktueller Trainingsplan aus?

Ich arbeite gerade individuell und habe viele Behandlungen. Wir versuchen einfach, etwas Druck vom Fuß wegzubekommen, damit die Verletzung schnell ausheilen kann.

Vor der Länderspielpause feierte die Austria einen 4:0-Sieg gegen BW Linz. War das nach dem 0:0-Unentschieden gegen Rapid der ersehnte Befreiungsschlag?

Wir haben nach dem Derby gewusst, dass wir den Negativlauf gebrochen haben. Wir haben auch davor gut gespielt, die Leistungen waren immer in Ordnung. Aber wir haben halt nicht die Punkte geholt. Das hat uns ein bisschen gefehlt. Leistungsmäßig konnten wir uns nichts vorwerfen, nur gegen Blau-Weiß haben wir zum ersten Mal wieder gescheit gepunktet. Das war ein verdienter Dreier, der Punkt gegen Rapid zuvor war hart erarbeitet. In einer gewissen Art und Weise haben wir in diesem Spiel den Turnaround erzwungen. Ich glaube schon, dass es jetzt bergauf gehen könnte. Jetzt kommt Wattens, dann haben wir ein schwieriges Spiel auswärts bei Sturm. Dann haben wir Lustenau zuhause. Da müssen wir schauen, dass wir wieder gewinnen. Und danach kommt Salzburg. Das ist sicher kein leichtes Programm, aber wir erwarten von uns selbst jetzt mehr Punkte. Wir freuen uns auf die Herausforderungen.

Dass die Leistungen trotz ausbaufähiger Ergebnisse gut waren, hörte man zuletzt auch immer wieder von Rapid. Warum denken Sie, dass die beiden Wiener Vereine das zu selten in Punkte ummünzen konnten?

Ich kann nicht beurteilen, warum das bei Rapid so war. Aber bei uns war es so, dass wir in einer schwierigen Phase waren. Dann fängt man an, alles umzudrehen und überall Fehler zu suchen. Vielleicht haben wir uns sogar zu viele Gedanken gemacht. Wir hätten uns eventuell mehr auf die Basics und unsere Idee von Fußball konzentrieren sollen. Vielleicht ist der Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge verloren gegangen. Langfristig gesehen glaube ich aber, dass wir schon in die Meistergruppe kommen werden. Wir sind fünf Punkte hinter einem Top-sechs-Platz (Rapid, Anm.), haben noch ein Spiel in der Hinserie und spielen dann noch einmal gegen jede Mannschaft. Von daher bin ich sehr optimistisch, dass wir das schaffen werden.

Der Austria-Fan ist es gewohnt, immer zu gewinnen. Manfred Fischer

Ungewöhnlich für so einen großen Verein war, dass die Stimmung auf den Rängen trotz des schwachen Saisonstarts meist gut war. Wie entscheidend war der Rückhalt der Fans in dieser schwierigen Phase?

Sehr entscheidend. Ich bin ein großer Fan unserer Fans. Sie geben einem extrem viel. Wer weiß, was sonst noch passiert wäre, wenn unsere Fans nicht so hinter uns gestanden wären ... Vielleicht hätten wir noch weniger Punkte, wenn auch sie sich gegen uns gestellt hätten. Daher bin ich ihnen sehr dankbar, das habe ich schon oft gesagt. Ich werde aber auch nicht müde, das zu betonen. Ich verstehe auch, dass sie nach dem Spiel gegen Hartberg (1:2, Anm.) "Wir haben die Schnauze voll" gesungen haben. Das war vollkommen berechtigt. Mich hat es selbst gewundert, dass sie so ruhig waren und das erst nach dem Hartberg-Spiel gekommen ist. Wir haben einfach sehr wenige Siege in der Bundesliga. Und der Austria-Fan ist es ja gewohnt, immer zu gewinnen.

Sie haben Ihren Vertrag bei der Austria vor einigen Monaten bis 2027 verlängert. Wie sehr ist Ihnen der Verein seit Ihrem Wechsel vor etwas mehr als zwei Jahren ans Herz gewachsen?

Am Anfang wurde das natürlich auch vom Erfolg gepusht. Was wir in meinem ersten Jahr unter Manfred Schmid mit dem dritten Platz erreicht haben, war ja ein Wahnsinn. Davon leben wir noch immer. Der Verein ist mir nicht nur wegen der Mitspieler und Fans, sondern auch wegen der Mitarbeiter so ans Herz gewachsen. Das sind einfach Menschen, die alles für den Klub geben. Das ist auch meine Einstellung. Ich habe immer gesagt, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten möchte, die 100 Prozent für den Verein geben. Das taugt mir hier eben so. Deswegen tut es mir auch weh, wenn wir zum Beispiel nach neun Spieltagen nur mit sechs Punkten dastehen.

Können Sie sich vorstellen, Ihre Karriere bei der Wiener Austria zu beenden?

So alt bin ich jetzt auch noch nicht (lacht). Ich bin 28. Wenn mein Vertrag ausläuft, bin ich 31. Man muss einfach schauen, was sich ergibt. Im Fußball kann von heute auf morgen alles anders sein. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig mit solchen Prognosen. Aber sag niemals nie. Ich habe immer gesagt, dass die Austria der Verein in Österreich ist, der hundertprozentig zu mir passt. Deswegen sage ich auf diese Frage jetzt einmal sicher nicht nein. Natürlich kann ich mir vorstellen, meine Karriere hier zu beenden. Aber vielleicht passiert in diesen drei Jahren auch etwas, das mir nicht so gut gefällt. Dann müsste man sich auch Gedanken machen, eh klar.

Gerade die österreichische Bundesliga scheint für viele Spieler nur mehr eine Durchlaufstation zu sein. Sie selbst sind dabei eine der wenige Ausnahmen. Wie bewerten Sie die Entwicklung des heimischen Klubfußballs?

Die Liga ist schon noch immer eine Ausbildungsliga. Wenn ich jetzt von mir spreche, wäre es unmöglich gewesen, so früh ins Ausland zu gehen. Erstens qualitätsmäßig und zweitens war ich dafür auch aus familiärer Sicht noch nicht bereit. Trotzdem glaube ich, dass es für junge österreichische Spieler wichtig ist, schon in jungen Jahren Spielpraxis zu bekommen. Wenn man sich anschaut, wie viele Akademie-Spieler der Austria die Chance bekommen haben, bei uns Fuß zu fassen, ist das eh überragend. Bei den größeren Vereinen geht das aber nicht, weil das Budget meistens größer ist. Da kommen vielleicht maximal ein oder zwei Spieler dazu. Im Endeffekt muss man einfach gut spielen, um für andere Vereine interessant zu werden. Bei mir war das zum Beispiel in Hartberg vor meinem Wechsel zu Altach so. Ich habe dort eine gute Zweitliga-Saison gespielt und dann war ich auf einmal in der Bundesliga. Dafür bin ich Altach immer noch dankbar. Ohne den Verein wäre es für mich wahrscheinlich nicht so schnell - also unter Anführungszeichen - in die Bundesliga gegangen. Junge Spieler müssen sich immer entscheiden, ob sie bei einem Verein verharren wollen, wo es für sie ganz schwer wird. Ich will da jetzt aber keine Vereine nennen, weil das sonst wieder gegen mich verwendet wird (lacht). Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Auch der Weg ins Ausland kann für junge Spieler gut sein, weil sie dort vielleicht eine andere Sprache, Kultur und Mentalität kennenlernen. Man muss sich das einfach gut überlegen. Und um auf die Frage zurückzukommen: Wir haben uns zum Beispiel durch Höjlund (jetzt bei Manchester United, Anm.) oder Haaland (Manchester City, Anm.) als Liga schon einen Namen gemacht. Wir müssen uns auf keinen Fall verstecken.

Sie haben soeben kurz über Hartberg und Altach gesprochen. Was sagen Sie zur Entwicklung dieser Vereine? Insbesondere Hartberg zeigt in dieser Saison ja sehr ansehnlichen Fußball.

Das stimmt. Markus Schopp hat mit Hartberg schon in seiner ersten Amtszeit einen sehr guten Job gemacht und war danach nicht umsonst bei Barnsley. Ein Trainer kann schon sehr viel bewirken, das sieht man derzeit bei Hartberg. Die Mannschaft spielt einen unglaublich coolen Fußball. Alle Spieler sind sehr ruhig am Ball, sogar der Tormann (Raphael Sallinger Anm.). Da ist es egal, wenn er einmal einen Fehler macht. Die Spieler bekommen das Vertrauen des Trainers und das spürt man auf dem Platz. Sie machen das echt gut. Bei Altach ist es auch so. In den vergangenen Jahren waren die Altacher gefühlt jedes Mal schon abgestiegen, heuer haben sie eine relativ gute Stabilität. Wir haben uns auch sehr schwer getan, in Altach zu spielen (1:2-Niederlage, Anm.). Beide Vereine machen das sehr gut. Vor allem die Entwicklung der Hartberger gefällt mir sehr, darüber bin ich erstaunt. Nach dem Aufstieg und dem Erreichen der Meistergruppe sind sie vielleicht kurz stagniert, aber wichtig ist, dass sie das überstanden haben und sich durch einen neuen Trainer wieder neue Ziele gesteckt haben.

Bei der Niederlage in Altach wurden der Austria Fehlentscheidungen zum Verhängnis. Mittlerweile gibt es fast wöchentlich Diskussionen um den VAR. Wie blicken Sie auf die aktuelle Situation des österreichischen Schiedsrichterwesens?

Alle Vereine arbeiten auf professioneller Ebene. Wir drehen wirklich alles um und schauen, dass wir von Jahr zu Jahr noch professioneller werden. Bei den Schiedsrichtern ist es einfach so, dass sie aus meiner Sicht nicht gleich viel investieren können wie die Klubs, weil sie ja nebenher auch noch einen normalen Job haben. Es wäre besser für uns alle, wenn die Schiedsrichter in ihrem Bereich eine optimale Professionalisierung bekommen. Das heißt für mich, dass Schiedsrichter als offizieller Job angesehen wird und dass sie nicht Austria Wien gegen Red Bull Salzburg pfeifen und am nächsten Tag dann in ihren Job gehen müssen. Deswegen ist es für mich oft schwierig, die Schiedsrichter zu kritisieren. Aus meiner Sicht haben sie nicht die optimalen Voraussetzungen. Da bin ich ja nicht der Einzige, der das so sieht.

Also braucht es aus Ihrer Sicht einen Systemwechsel?

Ich kenne mich zu wenig aus, um das zu beurteilen. Aber ich habe aus Gesprächen mit Schiedsrichtern herausgehört, dass es schon cool wäre, wenn das irgendwann einmal passieren würde. Ich bin auch davon überzeugt, dass man dadurch Fehler minimieren könnte. Denn die Schiedsrichter hätten einfach mehr Zeit. Wenn man als Spieler zwölf Stunden am Tag trainiert, wird man besser, als wenn man nur fünf Stunden trainiert. Also übertrieben gesagt. Natürlich wäre das auch bei den Schiedsrichtern so.

Es ist nicht mehr so wie früher, dass die Mannschaft einfach einmal nach Altach fährt und dort 4:0 oder 5:0 gewinnt. Dafür fehlt es an Geld, das in die Mannschaft investiert wird. Manfred Fischer

Zurück zur Austria. Welche Auswirkungen hat die finanziell angespannte Situation auf Sie als Spieler?

Das Gute bei mir ist, dass die Situation seit meinem Wechsel hierher gleich geblieben ist (lacht). Es hat sich nicht viel verändert. Gefühlt waren wir seit Tag eins unter Druck. Es ist nicht mehr so wie früher, dass die Mannschaft einfach einmal nach Altach fährt und dort 4:0 oder 5:0 gewinnt. Dafür fehlt es an Geld, das in die Mannschaft investiert wird. Natürlich ist es manchmal nicht einfach, aber wir sind so ein eingeschworener Haufen, dass wir auch mit Rückschlägen umgehen können. Wir haben zum Beispiel Haris (Tabakovic, Anm.) verloren, der in der vergangenen Bundesliga-Saison 18 Tore geschossen hat. Jetzt springt halt der Andi (Gruber, Anm.) für ihn ein. Oder auch wenn ich mir anschaue, dass James (Holland, Anm.), "Motz" (Matthias Braunöder, Anm.) und ich gegen Blau-Weiß Linz gefehlt haben und damit das gesamte zentrale Mittfeld ausgefallen ist ... Dann springen halt andere Spieler ein. Ich sage immer, dass das Team unser Star ist. Wir haben keine Einzelspieler, die jedes Mal ein Spiel entscheiden können. Wir sind dann richtig stark, wenn jeder Einzelne seine Leistung auf den Platz bringt. Dann gibt es nicht viele Mannschaften, die wir nicht schlagen können. Dafür braucht es aber alle Spieler. Mehr kann man dazu eh nicht sagen.

Obwohl Andreas Gruber in der laufenden Saison in absoluter Topform agiert, hat die Austria erst zehn Tore (drittschlechtester Wert) erzielt. Wie sehr geht der Mannschaft Haris Tabakovic ab?

Man weiß eh, dass uns Haris abgeht. Darüber müssen wir nicht sprechen. Ich bin aber kein Fan davon, in der Vergangenheit zu leben und nur zu jammern. Wir müssen Lösungen finden, wie wir ohne Haris Tore schießen können. Das ist die Herausforderung. Natürlich wäre es einfacher, wenn er da wäre. Das ist aber nicht der Fall. Daher gilt es, keinen Gedanken mehr daran zu verschwenden.

Die Austria kann sich nach dem Ausscheiden in der Conference-League-Qualifikation voll und ganz auf den Cup und die Meisterschaft konzentrieren. Was muss passieren, damit der Einzug in die Meistergruppe doch noch gelingt?

Ganz einfach: Wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte, um unsere Ziele in der Meisterschaft noch zu erreichen. Im Cup zählen keine Punkte, sondern Siege. Dort wollen wir natürlich so weit wie möglich kommen. Das ist auch absolut möglich. Mit dieser Mentalität gehe ich sowieso immer in diesen Bewerb. In einem Spiel ist gegen jeden Gegner etwas drin. Ich hoffe, ich verschreie das nicht. In der Meisterschaft ist es eh jedes Jahr das Gleiche: Wenn man unter die Top sechs kommt, geht es wieder von vorne los. Dann können wir wieder die Europacup-Plätze angreifen. Dabei helfen uns jetzt aber nur Siege.