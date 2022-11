Fischer: "Ich würde ungerne der Belastung alles in die Schuhe schieben"

15 Begegnungen sind in der Bundesliga absolviert, die WM-Pause steht an. Union-Trainer Urs Fischer sprach vor seinem Urlaub in einer Medienrunde über diverse Themen.

Urs Fischer über ...

… die Niederlage beim SC Freiburg: "Wenn ein Spiel mit dem Handelfmeter so beginnt, wird es schwierig. Wir haben es insgesamt nicht gut verteidigt. Wir hatten 15 Minuten, wo alles schiefgelaufen ist. Das nagt noch an uns. Die zweite Halbzeit haben wir dann mit Respekt zu Ende gespielt."

… die Schwächephase in den letzten drei Partien: "Ich würde ungerne der Belastung alles in die Schuhe schieben. Andere Mannschaften haben eine solche Jahr für Jahr. Es ist bei uns zwar noch keine Gewohnheit, aber wir wissen, worum es geht. Es war vielleicht nicht mehr so die Bereitschaft vorhanden, die Basics abzurufen. Das haben wir in zwei von den drei nicht mehr so hinbekommen. Daraus müssen wir lernen. Und werden wir nach der Pause auch analysieren."

… die bisher absolvierten Partien in allen drei Wettbewerben: "Mein Fazit fällt sehr positiv aus. Wir hatten nur in der letzten Woche eine schwächere Phase. In der Europa League kamen wir nach zwei Niederlagen zurück. Insgesamt haben wir eine tolle Hinrunde gespielt, ein überragendes Jahr 2022 hingelegt."

… die Chancen der Schweiz bei WM: "Die Vorrunde musst du überstehen. Jedes Land hat die Zielsetzung, in die K.o.-Phase zu kommen. Ich traue den Schweizern einiges zu. Nur hoffentlich müssen sie in kein Elfmeterschießen."

… die strittige WM in Katar: "Was da geschehen ist, darf nicht passieren. Manche Äußerungen gehen mir dann einfach zu weit. Fußball ist weltweit die Sportart Nummer eins. Wir sind uns unserer Bedeutung bewusst. Man hat sich so entschieden. Es ist nicht ganz optimal. Aber trotzdem: Es ist eine WM, es geht um einen Wettbewerb."

… die Formschwankungen der Stürmer in den zurückliegenden Begegnungen: "Ich möchte nicht über einzelne Spieler sprechen. Die Sturmspitzen waren in den vergangenen vier Spielen auf den letzten 30 Metern nicht mehr so gefährlich. Sie müssen aber auch gefüttert werden. Die Flanken waren teilweise zu unpräzise. Daran müssen wir noch arbeiten."