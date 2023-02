Fischer: "Ich glaube nicht, dass 25 Prozent Ballbesitz reichen"

Der 1. FC Union Berlin steht vor einer schweren Aufgabe - auswärts bei einem stabiler gewordenen Ajax. Urs Fischer fordert von seinem Team, auch unter Druck Lösungen zu finden.

Gut zwei Jahre nach einem Testspiel-Unentschieden (2:2) gegen Ajax Amsterdam geht es für beide Klubs nun in der K.-o.-Phase der Europa League gegeneinander. "Es war noch Corona-Zeit ohne Zuschauer", erinnerte sich Urs Fischer am Mittwoch bei der Spieltags-PK. "Morgen wird das Stadion voll sein."

Der Trainer der "Eisernen" erwartet eine schwere Aufgabe für seine Mannschaft. "Ajax ist in den letzten Spielen stabiler geworden", führte der Schweizer aus. "Mit dem Trainerwechsel haben sie an Stabilität gewonnen, konnten die letzten vier Spiele gewinnen. Sie sind in der Meisterschaft wieder voll im Rennen." Fischer stuft Ajax als "hochtalentierte Champions-League-Mannschaft" ein, die "den einen oder anderen Unterschiedsspieler" in ihren Reihen hat.

"Es geht um eine gute Ausgangslage"

"Sie wollen Ballbesitz haben. Das wird eine ganz schwierige Aufgabe für uns", weiß Fischer, der vor allem ein Ziel hat: "Es geht darum, eine gute Ausgangslage zu schaffen." Für das Rückspiel am 23. Februar an der Alten Försterei. "Um dann eine Sensation schaffen zu können", stuft der Schweizer ein etwaiges Weiterkommen seiner Mannschaft entsprechend ein.

Bis auf den gesperrten Kapitän Christopher Trimmel und den verletzten Mittelfeldmann Andras Schäfer stehen ihm alle Spieler zur Verfügung. Auch seine beiden Niederländer Sheraldo Becker ("wichtig mit seinen Toren") und Danilho Doekhi ("eine feste Größe bei den drei zentralen Verteidigern").

Becker trifft auf den Ex-Klub

Becker war über elf Jahre für Ajax aktiv, danach drei weitere Jahre für ADO Den Haag. "Ich habe oft gegen Ajax gespielt", sagte der Stürmer am Mittwoch. "Für mich und den Klub ist das etwas Schönes, in der Europa League auf K.-o.-Ebene zu spielen."

Wie wird Union das Hinspiel angehen gegen eine Mannschaft, die erwartungsgemäß die Kontrolle über das Spielgerät suchen wird? "Ich glaube nicht, dass 25 Prozent Ballbesitz reichen werden", reagierte Fischer auf die Frage eines niederländischen Journalisten. "Wir müssen uns zutrauen, auch unter Druck mit dem Ball Lösungen zu suchen." Am Schluss gehe es darum, effizient zu sein. Und dabei stehe nicht das Genießen dieser "besonderen Aufgabe" im Fokus, sondern vielmehr der Fokus auf das Spiel.

Fischer: "Wir wollen eine entsprechende Leistung auf den Platz bringen. Ich glaube, dass wir viel richtig machen müssen, um eine Chance zu haben."

