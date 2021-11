Fischer hofft auf Jaeckel-Rückkehr zum Haifa-Spiel

Der Erfolg im Hauptstadtduell mit Hertha BSC trat beim 1. FC Union bereits am Sonntag in den Hintergrund. Einen Tag nach dem 2:0 im Derby nahm Trainer Urs Fischer mit seinem Team die Vorbereitung auf das wegweisende Gruppenspiel in der Europa Conference League bei Maccabi Haifa auf. Möglicherweise kehrt Verteidiger Paul Jaeckel rechtzeitig für die Partie in Israel zurück in den Kader.

Sein Blick richtet sich schon gen Israel: Urs Fischer. imago images/Matthias Koch