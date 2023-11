Fischer hinterlässt seinem Nachfolger eine riesige Hypothek

Urs Fischers Aus bei Union Berlin zeugt auch von der Größe des Trainers. Seinem Nachfolger hinterlässt er ungewollt eine riesige Hypothek. Ein Kommentar von kicker-Reporter Andreas Hunzinger.

Legt man die nackten Zahlen zugrunde, dann ist die Trennung von Urs Fischer und dem 1. FC Union Berlin nachvollziehbar. Neun Niederlagen in der Bundesliga in Serie nebst des Sturzes auf den letzten Tabellenplatz, nur ein Remis aus den vergangenen 14 Pflichtspielen bei 13 Niederlagen, zuletzt ein 0:4 in Leverkusen, mit dem Union eigentlich noch gut bedient war: Für Fischer muss speziell der desolate Auftritt in der BayArena desillusionierend gewirkt haben, nachdem das 1:1 in der vergangenen Woche in der Königsklasse bei der SSC Neapel die Hoffnung auf Besserung und ein Ende der rasanten Talfahrt genährt hatte.

Nun haben also Union-Präsident Dirk Zingler und Fischer gemeinsam entschieden, die fünf Jahre währende Erfolgsgeschichte zu beenden. Glaubt man den Worten des Klubchefs, hat Fischer den Zeitpunkt bestimmen dürfen, an dem er den Weg freimacht und von dieser - aufgrund seiner Verdienste - eingeräumten Option Gebrauch gemacht.

Dieser Vorgang wiederum kennzeichnet erneut den Menschen Urs Fischer. In dem Moment, in dem er die Situation als festgefahren erkannte, stellte er sich, seine Befindlichkeiten und seinen Posten nicht über die Interessen des Vereins. Er hat die Größe und die Demut besessen, seinem Präsidenten mitzuteilen, dass ein neues Gesicht, eine neue Ansprache und eine neue Herangehensweise eventuell das probateste Mittel sei, um Union Berlin wieder in die Spur zu bringen. Ähnlich, wie Fischer mit ruhiger Hand, klarem Plan und Empathie die Erfolge der Berliner bedingt hat, so ist er sich und seiner bodenständigen Art auch im Misserfolg und dem Umgang damit treu geblieben.

Seinem Nachfolger - ob das nun Interimscoach Marco Grote oder nach der Länderspielpause ein neu verpflichteter Trainer sein wird - hinterlässt Fischer ungewollt eine riesige Hypothek. Der neue Mann an der Seitenlinie soll den Klassenerhalt schaffen, aber er wird vor allem an dem Mann gemessen werden. Dem Mann, der Union seit seinem Amtsantritt im Juli 2018 sportlich auf eine andere Ebene gehoben hat. Und dessen Integrität sich auch oder gerade bei der nun erfolgten Trennung von den Eisernen gezeigt hat.

Andreas Hunzinger