Fischer hat über Kapitän entschieden - "Geht darum, eine Entwicklung hinzubekommen"

Union Berlin hat sich in Österreich den Feinschliff für die neue Saison geholt. Am Mittwoch geht es von Bramberg zurück nach Berlin. Nach der letzten Einheit des Trainingslagers hat Trainer Urs Fischer über folgende Themen gesprochen …

… das Trainingslager-Fazit: "Wir konnten das, was wir geplant hatten, umsetzen. Die Verhältnisse waren gut, der Platz war in einem ordentlichen Zustand. Manchmal war es ein bisschen kritisch, aber wir konnten es so durchziehen. Die Leute hier haben sich sehr bemüht, uns jeden Wunsch zu erfüllen."

… die sportliche Entwicklung: "Wir machen Schritte. Es sind immerhin acht Neuzugänge dabei, die es gilt zu integrieren. Da geht es vor allem um Abläufe und Prinzipien. Wenn ich sehe, wie sich die Jungs bemühen, dann ist es das, was ein Trainer sehen will. Sie ziehen mit und versuchen, die Dinge so umzusetzen, wie wir es gerne hätten. Das auf Anhieb nicht immer alles gelingt, ist auch normal."

Jetzt gilt es, in Zone drei noch effizienter zu sein. Urs Fischer

… im Detail: "Ich glaube, dass wir schneller in die Vertikale kommen. Jetzt gilt es, in Zone drei noch effizienter zu sein. Gerade wenn ich unsere Flanken sehe. Wir kommen immer wieder toll in die Aktionen, toll in den Raum, aber am Ende fehlt ein Abnehmer - oder es ist zu unpräzise. Da haben wir noch Luft nach oben."

… die Verletzung von Lucas Tousart: "Im Moment kann er nicht viel machen. Allzu lange wird es nicht dauern, aber trotzdem ist es schade. Er ist ein Spieler, der neu dazustößt und sich nach kurzer Zeit verletzt. Wenn ich mir die Bilder nochmals anschaue, das habe ich dreimal gemacht, dann musst du froh sein, dass es nur eine kleine Geschichte ist. Da hätte mehr passieren können."

… die Kapitänsfrage: "Das ist entschieden. Wir werden uns mit der Mannschaft noch zusammensetzen und das eine oder andere ansprechen. Da geht es auch um die Zielsetzung."

… den Umbruch im Kader: "Je weniger Wechsel du hast, umso schneller sind die neuen Spieler integriert. Aber am Ende geht es darum, eine Entwicklung hinzubekommen. Das versuchen wir. In der Vergangenheit sind es zahlreiche Wechsel gewesen. Aber das Ziel bleibt es, an Qualität zu gewinnen. Das heißt nicht, dass die Spieler, die uns verlassen, keine Qualität haben. Aber es geht um das Gesamtpaket. Da versuchen wir, Schritte zu machen. Du nimmst die Rolle an, so wie sie ist."