Darmstadt 98 gehört in der Vereinshistorie von Union Berlin nicht zu den Lieblings-Gegnern. Kein Wunder, dass der Respekt groß ist.

Nach dem Traumstart gegen den 1. FSV Mainz 05 (4:1) und angesichts des im Vergleich zur Vorsaison noch verstärkten Kaders gebührt dem 1. FC Union Berlin vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Darmstadt 98 (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eigentlich die Favoritenrolle. Das könnte man zumindest auf den ersten Blick meinen.

Schließlich steht Aufsteiger Darmstadt nach dem 0:1 bei Eintracht Frankfurt in der Liga noch punktlos da. Zudem gab es zuvor im DFB-Pokal das Aus beim Regionalligisten FC Homburg (0:3).

Doch Union-Trainer Urs Fischer hält nichts von der Favoritenrolle seiner Mannschaft. "Das ist für uns nicht relevant und nicht entscheidend in der Herangehensweise. Die nächste Aufgabe ist entscheidend", sagte der Schweizer. "Für mich gilt, dass wir unser Gesicht nach wie vor auf den Platz bekommen müssen, dass wir uns am Limit bewegen."

Nur ein Sieg gegen Darmstadt aus sechs Spielen

Fischer zeigt generell großen Respekt vor den Kontrahenten. Bei Darmstadt hat das auch einen statistischen Hintergrund vor dem ersten gemeinsamen Duell in der 1. Bundesliga.

Eine Etage tiefer trafen beide Mannschaften zwischen 2014 und 2019 schon sechs Mal aufeinander. Nur eine Partie konnte Union gewinnen - unter Fischer in dessen erster Union-Spielzeit 2018/19 daheim mit 3:1.

In Darmstadt kassierten die Eisernen dagegen 2014/15 (0:5), 2017/18 (1:3) und 2018/19 (1:2) immer Niederlagen. Von der letzten Partie in Unions Aufstiegssaison 2018/19 sind bei den Gästen noch Kapitän Christopher Trimmel, Ersatztorhüter Jakob Busk sowie der Trainerstab um Chefcoach Fischer dabei.

Fischer: Nicht nur Lob für Unions Saisonstart

Kurz vor dem damaligen Saisonende musste Union um den Aufstieg bangen, der erst in der Relegation gegen den VfB Stuttgart (2:2/0:0) realisiert werden konnte. Das hat Fischer vielleicht vor der Darmstadt-Reise im Hinterkopf.

Unions Saisonstart sei aus seiner Sicht nicht schlecht verlaufen, wenn es um die reinen Resultate geht. Er hat jedoch auch Kritik parat. "Wir haben uns im Pokal für die nächste Runde qualifiziert und konnten das erste Meisterschaftsspiel gewinnen. Aber in beiden Spielen haben wir noch sehr viele Dinge gesehen, die nicht gut waren", so Fischer. "Wir hatten zu viele Phasen im Spiel, in denen wir passiv und unpräzise wurden. Daran gilt es, zu arbeiten."