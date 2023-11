Fischer: "Haben uns entschieden, diesen Weg gemeinsam zu gehen"

Die Niederlagen-Serien von Union Berlin geht auch gegen Frankfurt weiter. Nach der Partie gab es Klartext - und Trainer Urs Fischer zeigte sich kämpferisch.

"In der ersten Viertelstunde waren wir nicht bereit - und dann liegst du 0:2 zurück", so Fischer, der sich früh einen Doppelpack von Frankfurts Omar Marmoush anschauen musste. Vor der Partie stimmte sich die Mannschaft mit den Fans aufs Spiel ein, von den Rängen kam vor der Begegnung und auch später nach Abpfiff reichlich Zuspruch.

"Wenn man im Vorfeld der Partie so gepusht wird und dann nach 15 Minuten mit 0:2 hinten liegt, kann nicht alles gut sein", sagte Robin Gosens ehrlich. "Die Stärke von Union ist aber immer gewesen, dass wir ehrlich zueinander sind und das knallhart analysieren - das werden wir morgen wieder tun. Wir müssen die guten Sachen, die es heute trotz des Resultats gab, mitnehmen und weiter an uns glauben."

Die Eisernen zeigten zwar eine ordentlich Reaktion, ein Treffer gelang allerdings nicht. Und so stand am Ende ein 0:3 gegen Eintracht Frankfurt auf der Anzeigetafel. "Die Mannschaft hat alles versucht, hatte mehrfach die Möglichkeit ins Spiel zurückzukommen und hat sich am Schluss trotzdem nicht belohnt", so Fischer, der einräumte: "Unsere Fehler wiederholen sich."

"Im Moment ist es so, dass wir einfach nicht gut genug sind"

Und Kapitän Christopher Trimmel merkte an: "Im Moment ist es so, dass wir einfach nicht gut genug sind. Nicht nur, dass wir keine Tore schießen - wir haben auch wieder drei bekommen. Ich spüre zwar jeden Tag, dass der Trainer und auch die Mannschaft alles geben - trotzdem reicht es aktuell einfach nicht."

Insgesamt zwölfmal in Folge hat Union nun verloren. Dem Trainer wurde zuletzt von Geschäftsführer Oliver Ruhnert und Präsident Dirk Zingler der Rücken gestärkt. Auch Fischer selbst glaubt weiter an sich: "Natürlich ist es derzeit unheimlich schwierig, aber wir haben uns entschieden, diesen steinigen, mühsamen Weg gemeinsam zu gehen."