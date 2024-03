Fischer: "Für uns ist und bleibt es unser Stadion"

Die Wiener Austria droht die Meistergruppe zu verpassen, als Rückschritt in der Entwicklung sieht das Kapitän Manfred Fischer jedoch nicht. Im kicker-Interview spricht er außerdem über den Verkauf des Stadions, die Lizenzfrage, die Fans und wo er die Austria am Ende seiner Vertragszeit in drei Jahren sieht.

Herr Fischer, die Austria hat das Derby gegen Rapid mit 0:3 verloren. Wie wurde die Niederlage aufgearbeitet?

Eigentlich wie jedes andere Spiel. Wir haben die Fehler, die wir in der ersten Halbzeit gemacht haben, analysiert und eben so analysiert, dass uns das nicht noch einmal passiert. Wir haben einfach weitertrainiert und Gas gegeben. Ich sage, man kann schon einmal ein Derby verlieren, kein Thema, wichtig ist dann eben die Reaktion von uns. Die muss man dann gegen Linz sehen. Wir müssen uns selbst beweisen, dass wir es besser können. Wir haben es in der zweiten Hälfte im Derby gezeigt, aber bei 0:3 ist es schwierig. In dieser Situation hätte uns ein schnelles Tor sehr geholfen. Das ist uns nicht gelungen. Aber wir stecken sicher nicht die Köpfe in den Sand.

Nach dem Derby haben die Gesänge einiger Rapid-Spieler mit den Fans hohe Wellen geschlagen. Die Vorfälle werden jetzt auch genutzt, um ein Exempel zu statuieren, doch gerade in den Fan-Sektoren sind solche Gesänge gang und gäbe. Bräuchte es eine breitere Diskussion oder Kampagnen?

Die Herrschaften und die Kollegen, die das betrifft, haben sich entschuldigt und das ist auch gut so. Die Menschen, die geglaubt haben, dass sie etwas dazu sagen müssen, haben das auch getan.

Am Montag will die Wiener Austria die Lizenzunterlagen fristgerecht einreichen. Ein Thema ist dabei auch die Stadionfrage. Der Verkauf soll bis Sommer abgeschlossen sein. Ist es einem Spieler egal, ob ein Stadion dem Klub gehört oder nicht?

Das ist eine knifflige Frage. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren beim Verein, das Stadion hat für mich immer zu diesem Verein gehört. Früher war es das Horr Stadion, jetzt ist es die Generali Arena. Für uns ist und bleibt es unser Stadion und das wird sich auch mit dem Verkauf nicht ändern. Aufgrund der finanziellen Situation sind wir ein Stück weit dazu gezwungen, das Stadion zu verkaufen, damit es uns wirtschaftlich besser geht. Aber das Stadion wir trotzdem immer uns gehören. Auch wenn wir es verkaufen müssen, ändert das nichts an der Tatsache, dass es unsere Heimat ist.

In den vergangenen Jahren hat die Austria die Lizenz erst in zweiter Instanz bekommen. Wie wichtig wäre es für den Klub, sie diesmal im ersten Anlauf zu bekommen und damit für Ruhe zu sorgen?

Natürlich wäre das einmal schön, für alle Beteiligten. Ich weiß, welche Arbeit im Büro geleistet wird. Ich weiß, dass sie sich tagtäglich den Arsch aufreißen, um die Lizenz in erster Instanz zu bekommen. Ob das wirklich passiert, wird man sehen. Es wäre für die Außendarstellung schon etwas Cooles, wenn die Austria die Lizenz in erster Instanz bekäme. Wenn dem nicht so ist, werden wir die nötigen Dinge nachreichen und dann bin ich mir sicher, dass es spätestens in zweiter Instanz passt. Da bin ich guter Dinge. Wir Spieler wissen um die Situation Bescheid.

Kommen wir wieder zum Sportlichen: Die Austria droht die Meistergruppe zu verpassen. Das war zuletzt vor drei Jahren der Fall. Wäre das ein Rückschritt in der Entwicklung?

Überhaupt nicht, sage ich. Da habe ich eine ganz klare Meinung. Wir haben den neuen Weg mit unserem Trainer im Jänner 2023 begonnen. In einer Entwicklung spricht man immer von Höhen und Tiefen.

Ich kann mich an die ersten Partien erinnern, die wir zuhause gespielt haben. Da haben wir auch um die Meistergruppe gekämpft und uns ist sehr viel aufgegangen. Da haben wir gewonnen, gewonnen, gewonnen, fast keine Spiele verloren und sind dann in die Top sechs gerutscht. Dort haben wir gute Spiele gehabt, aber auch viele nicht gewonnen. Dennoch haben wir das Spielsystem und unsere Spielidee immer weiter verbessert. Dann war der Sommer, wo die ersten Pflichtspiele sehr gut waren. Da haben wir uns gedacht, dass wir nochmal einen Schritt gemacht haben. Nach dem Legia-Warschau-Spiel, als wir dachten, dass wir jetzt richtig da sind, kam der erste Dämpfer, wo wir sieben Ligaspiele in Folge nicht gewonnen haben. Ab dem Derby, als wir zu neunt den Punkt geholt haben, sind wir wieder in einen richtigen Flow gekommen.

Wenn man sich die Formtabelle der vergangenen elf Spiele ansieht, sind wir mit 21 Punkten auf Rang drei - nur knapp hinter Salzburg und Sturm. Wenn wir die Meistergruppe nicht erreichen sollten, dann nicht wegen der Derby-Niederlage, sondern weil wir im Herbst zu viele Punkte liegen gelassen haben. Das ist der einzige Grund. Und was die Entwicklung betrifft, die geht trotzdem nach oben, auch wenn wir es jetzt nicht schaffen sollten.

Wie wichtig wären die vermeintlichen Pflichtsiege gegen Blau-Weiß und die WSG Tirol? Im unteren Play-off bahnt sich ja bereits ein Zweikampf um den Europacup-Platz an ..

Das stimmt, das sieht man schon jetzt anhand der Tabellensituation. Ich habe zu den Buam gesagt: "Lasst uns jetzt trotzdem ohne Druck aufspielen". Wenn wir es (in die Meistergruppe, Anm.) schaffen, wäre es überragend, weil wir haben auch hart dafür gearbeitet. Und wenn nicht, dann muss es unser Anspruch sein, diesen Europacup-Platz zu erreichen.

In Sachen Zuschauerschnitt bewegt sich die Austria in dieser Saison auf einem Top-Niveau. Denken Sie, dass das Stadion auch in der Qualifikationsgruppe - bei Spielen gegen Blau-Weiß oder Lustenau - weiterhin gut gefüllt wäre?

Ich denke, dass die Fans und wir als Mannschaft mittlerweile ein so eingeschworener Haufen sind ... Natürlich kann es den einen oder anderen geben, dem das wehtut, weil er nicht so attraktive Mannschaften in der Generali Arena zu sehen bekommt, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir zusammenhalten und durch dieses Tal durchkommen werden. Der echte Kern wird bleiben, denn die Fans stehen brutal hinter uns. Das hat man besonders nach der Derby-Niederlage gegen Rapid gesehen. Da sind sie aufgestanden und haben für uns geklatscht, wo wir eigentlich mit einer anderen Reaktion rechnen hätten können oder müssen. Das hat uns sehr viel bedeutet und gezeigt, dass die Fans hinter uns stehen, egal was passiert. Ich hoffe, dass alle Fans an Bord bleiben und sich auch manche denken, "jetzt erst recht".

Viele Fans fordern mehr Einsatzminuten für den jungen Moritz Wels. Zurecht? Wie weit ist er?

Welsi trainiert sehr, sehr gut. Er hat sich nochmal gut entwickelt, schon in der Vorbereitung. Vor allem jetzt, wo der Kader sehr dünn ist, wird er seine Chancen bekommen. Wenn er beim Derby reingekommen wäre, wäre das ein eher undankbares Spiel gewesen. Ich glaube, dass uns der Bursche noch richtig Freude bereiten wird, weil man sieht, dass er richtig viel Qualität mitbringt. Mich würde es freuen für ihn, weil er ist ein Arbeiter und ein guter Bursche, so wie die Steirer eben sind (lacht). Er lässt sich nicht hängen, das ist das Wichtigste. Dass er daran glaubt, dass er bei der Austria seine Chance bekommen wird. Ich glaube, dass er schon im nächsten Spiel zum Einsatz kommen wird.

Er könnte uns sicher auf eine andere Ebene bringen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Manfred Fischer über Marko Raguz

Der Klub hat unlängst ein positives Update zu Marko Raguz gegeben. Wie nehmen Sie seinen Leidensweg wahr?

Ich bin seit zweieinhalb Jahren da, habe mit ihm aber noch nie auf dem Platz trainiert. Das ist richtig bitter, weil ich ihn aus vergangenen Duellen kenne und weiß, was er für ein Spieler ist und wie gut er ist. Er könnte uns sicher auf eine andere Ebene bringen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Wenn er das noch einmal in irgendeiner Art und Weise hinbringt, bin ich mir sicher, dass wir dann einen Stürmer haben, auf den wir uns verlassen können. Jetzt sieht man ihn immer häufiger am Platz. Wie es weitergeht, hat nur er in der Hand. Ich wünsche es ihm sehr, weil er ein guter Mensch ist und hart arbeitet. Wenn du zweieinhalb Jahre nicht spielen kannst, ist das brutal. Das macht etwas mit dir als Mensch.

Wie beurteilen Sie die Kadersituation im Hinblick auf die zahlreichen Verletzungen? Sind diese ein Knackpunkt in dieser Saison?

Es ist nicht einfach, so viele potentielle Stammspieler zu ersetzen. Wir haben es aber oft genug bewiesen, dass wir mit solchen Rückschlägen umgehen können und dass dann der nächste seine Chance bekommt und diese nutzt. Den Weg werden wir genauso weitergehen. Und wenn wir irgendwann nur noch mit zehn Spielern dastehen, werden wir weiterhin Gas geben. Natürlich leidet irgendwann - die Qualität möchte ich nicht sagen -, aber es leidet der Konkurrenzkampf im Training. Man braucht Spieler, die Druck ausüben auf die Startelf. Wenn ein Spieler weiß, dass er ohnehin spielt, dann stagniert die Entwicklung. Das ist das Gefährliche an der Geschichte.

Ich bin mir sicher, wenn Jürgen (Werner, Anm.) an Bord bleibt, dass wir noch richtig Erfolg haben werden. Manfred Fischer

Sie sind seit bald drei Jahren bei der Austria und haben noch Vertrag bis 2027. Nach all dem, was Sie hier erlebt haben und wie sich die Dinge entwickeln: Wo wird die Austria in drei Jahren stehen?

Langfristigkeit ist für mich sehr wichtig, ich habe nicht umsonst für eine so lange Zeit unterschrieben. Ich bin mir sicher, wenn Jürgen (Werner, Anm.) an Bord bleibt, dass wir noch richtig Erfolg haben werden. Ich habe mich dem Weg verschrieben, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wir noch richtig viel Freude haben werden. Wichtig wird sein, dass wir in eine andere finanzielle Lage kommen. Das habe aber nicht ich in der Hand. Ich kann als Kapitän schauen, dass ich die Kabine im Griff habe, dass wir jeden Tag Gas geben und dass wir die Mannschaft auf die nächste Stufe heben. Zur wirtschaftlichen Situation … Vielleicht geling es uns, dass wir durch die gesetzten Schritte in eine bessere Lage kommen. Dann haben wir mit Jürgen und Orti (Manuel Ortlechner, Anm.) absolute sportliche Expertise, wo ich ihnen hundertprozentig vertraue, dass das für die nächsten Jahre passen wird. Wenn wir an dem Ganzen festhalten, dann sehe ich unsere Austria ganz weit vorne dabei.

Auch im internationalen Geschäft?

Ja, das sehe ich absolut als unsere Aufgabe, dass wir dort wieder hinkommen. Im zweiten Jahr haben wir das geschafft mit Platz drei. Es muss in den nächsten Jahren unser Ziel sein, dass wir uns in den Top drei oder Top vier festigen. Das muss langfristig der Anspruch der Austria sein.