Fischer freut sich schon auf normales Training

In Köpenick ist Ruhe eingekehrt. Aber nicht alle Akteure von Union Berlin legen derzeit die Füße hoch.

Seit Dienstag befinden sich die meisten Profis des 1. FC Union Berlin im WM-Urlaub. Ihre letzte Amtshandlung war am Montag die Teilnahme an der Mitgliederversammlung. Bis zum 5. Dezember (14 Uhr) können die Spieler des Tabellenfünften herunterfahren. Das betrifft auch den Trainerstab.

Chefcoach Urs Fischer zieht es in die Schweizer Heimat. In Zürich wird sich der 56-Jährige auch die eine oder andere WM-Partie ansehen. "Ich freue mich aber in erster Linie auf meine Familie", sagte Fischer.

Zum Trainingsauftakt werden jedoch einige Spieler fehlen, die jetzt noch nicht Urlaub machen dürfen und diesen dann nachholen dürfen. Das trifft vor allem auf den Dänen Frederik Rönnow zu. Wenn nicht noch eine Nachnominierung erfolgt, ist er der einzige WM-Teilnehmer der Eisernen.

Zwei Spieler noch international unterwegs - Auch Nachwuchshoffnung Kemlein nominiert

Mit ihrer Nationalelf unterwegs sind aktuell auch noch die beiden Norweger Morten Thorsby und Julian Ryerson, allerdings "nur" für Testspiele. Am Donnerstag waren beide beim 2:1-Erfolg in Dublin gegen Irland im Einsatz. Am Sonntag folgt in Oslo ein Heimspiel gegen Finnland.

Für Nachwuchshoffnung Aljoscha Kemlein bahnt sich ebenfalls internationale Spielpraxis an. Der Mittelfeldmann wurde erneut für die U 19 nominiert, für die er am 20. Oktober beim Vergleich in der und gegen die Schweiz (2:1) debütierte. Kemlein könnte in einem Vorbereitungsturnier auf Malta in den Begegnungen gegen Polen (23. November), Malta (26. November) und Portugal (29. November) mitwirken.

Trainer Fischer wird aktuell vielleicht nicht jeden Tag an die Vorbereitungszeit denken, die zwischen dem 23. und 28. Dezember noch mal unterbrochen wird. Aber er freut sich schon. "Wenn es wieder losgeht, ist das Gute, dass man wieder normal trainieren kann. Das hatten wir in den letzten sechs Wochen vor der WM-Pause nicht", erklärte der Eidgenosse. "Nur anhand von Videos zu lernen, ist dann auch nicht die Lösung. Solche Dinge auf dem Platz zu verinnerlichen, ist eine Notwendigkeit." Matthias Koch