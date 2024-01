Fischer folgt in Arnstadt auf Hauswald

Der SV Arnstadt tauscht zur Winterpause sein Trainerteam. Für Chefcoach Martin Hauswald, der künftig als Sportlicher Leiter bei den Thüringern tätig sein wird, und dessen Co-Trainer Felix Müller übernehmen Robert Fischer und Toby Metzmacher.

Robert Fischer löst Martin Hauswald an der Seitenlinie in Arnstadt ab. IMAGO/Picture Point

Beim SV 09 Arnstadt gibt es nach vier Jahren einen Wechsel an der Seitenlinie. Cheftrainer Martin Hauswald wird bei den Thüringern in die sportliche Führung wechseln und seine Expertise künftig als Sportlicher Leiter einbringen. Unter Hauswald stieg Arnstadt zweimal in die Oberliga NOFV-Süd auf, in der man in der laufenden Saison erneut um den Klassenerhalt kämpft.

Der 41-jährige Ex-Profi und dessen Co-Trainer Felix Müller machen die Trainerbank frei für Robert Fischer und dessen Assistenten Toby Metzmacher. Fischer, 39 Jahre alt und A-Lizenz-Besitzer, war zuletzt für den VFC Plauen tätig, seit Sommer jedoch vereinslos. "Robert Fischer bringt umfassende Erfahrungen als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum des FC Rot-Weiß Erfurt und im Herrenbereich mit", so die Thüringer in ihrer Pressemeldung. "Wir sind zuversichtlich, dass das neue Trainerteam Fischer/Metzmacher dem SV 09 Arnstadt neue Impulse verleihen und den Verein im Kampf um den Klassenerhalt maßgeblich unterstützen wird."

Das erste Pflichtspiel unter Fischer bestreitet Arnstadt am 4. Februar auswärts bei Aufstiegsaspirant Bischofswerdaer FV.