Fischer: "Es wird Phasen im Spiel geben, die musst du aushalten"

Am Samstag ist der 1. FC Union Berlin bei RB Leipzig zu Gast (18.30 Uhr, LIVE! auf kicker). Obwohl die Eisernen zurzeit in der Tabelle auf Rang zwei rangieren, sind sie in Leipzig kein Favorit. Auch wenn die vergangenen vier Duelle mit den Sachsen für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer positiv verliefen.

Viermal hat Union zuletzt gegen RB Leipzig gewonnen. Dreimal im heimischen Stadion an der Alten Försterei, aber eben auch im letzten Auswärtsspiel. Am 23. April des vergangenen Jahres drehten die Joker Sven Michel und Kevin Behrens mit zwei späten Toren (86., 89.) einen 0:1-Rückstand und sorgten für Glücksgefühle bei den Unionern, nachdem Fischers Team drei Tage zuvor im Halbfinale des DFB-Pokals bei RB höchst unglücklich kurz vor Schluss 1:2 verloren hatte.

Der Umstand, dass Union den Leipzigern zuletzt viermal eine Niederlage beibringen konnte, könnte für Kapitän Christopher Trimmel und Kollegen auch am Samstag eine Rolle spielen. "Ich glaube schon, dass dieses Gefühl dir auch helfen kann", so Coach Fischer am Donnerstag im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz, "dass da etwas möglich ist". Nach fünf Pflichtspiel-Siegen nacheinander im neuen Jahr reisen die Eisernen ohnehin mit breiter Brust nach Sachsen. "Du gehst ein Spiel an, um es zu gewinnen. Wir fahren nicht dorthin und sagen: 'Schau'n wir mal'", stellt Fischer klar. Nach Möglichkeit soll der fünfte Bundesligasieg in Folge her, was dann Vereinsrekord bedeuten würde.

Allerdings weiß Fischer nur zu gut, dass vor einem eventuellen Erfolg oder auch einem Teilerfolg eine harte Prüfung für sein Team steht. Der Union-Trainer schätzt die Mannschaft seines Kollegen Marco Rose, die seit 18 Pflichtspielen ohne Niederlage ist, sehr hoch ein. "Sehr solidarisch, gegen den Ball und mit dem Ball" sei RB, so Fischer, ferner, "sehr flexibel, wenn es um Systeme geht". Darüber hinaus verfüge Leipzig über "mehrere Unterschiedsspieler und eine gute Geschwindigkeit". Für seine Mannschaft heiße das: "Wir brauchen einen außergewöhnlichen Tag - und sie nicht ihren besten."

Fischer: "Du musst dir auch im Spiel mit Ball was zutrauen"

Allerdings haben die Eisernen zuletzt reichlich Selbstvertrauen getankt, und das soll man in Leipzig auch sehen. Seine Mannschaft müsse "bestätigen, was wir in den letzten Spielen angedeutet haben", so Fischer, "unser Gesicht muss auf den Platz, dieses Unermüdliche, dieses Solidarische, Du musst kompakt sein, du musst eine gute Organisation haben." Aber, ergänzt der 56-Jährige, "du musst dir auch im Spiel mit Ball was zutrauen. Es wird Phasen im Spiel geben, die musst du aushalten, aber du wirst auch Ballgewinne haben. Dann gilt es, sich aus dem Druck zu befreien, dass du eine Spielfortsetzung hinbekommst." Sein Team benötige auf jeden Fall Entlastung durch eigenen Ballbesitz, "sonst wird es sehr schwierig".

Einen Punkt braucht Union derweil noch, um das primäre und offizielle Saisonziel - 40 Punkte und damit den Klassenerhalt - zu erreichen. Dass seine Mannschaft seit Wochen und Monaten meist auf einem Champions-League-Platz rangiert (und zwischendurch sogar mal Erster war) und dem FC Bayern München im Nacken sitzt, "darum kümmere ich mich nicht so", sagt Fischer. Den Titelkampf ruft der Schweizer jedenfalls nach wie vor nicht aus, vielmehr empfindet er die Konstellation, dass am Samstag in Leipzig der Tabellenzweite Union beim Tabellenvierten zu Gast ist, ein Stück weit auch als surreal, wie es zuletzt Unions Geschäftsführer Profifußball Ruhnert genannt hatte. "Ich glaube schon, dass es erstaunlich ist", sagt Fischer mit Blick auf die anhaltende Erfolgssträhne. Enden soll sie in Leipzig aber noch nicht.

Personell kann der Union-Coach nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Mittelfeldakteur Andras Schäfer fehlt aufgrund einer Fußverletzung.