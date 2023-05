Fischer erwartet Spannung und hofft auf Leichtigkeit

Union und Freiburg spielen eine überragende Saison. Im direkten Duell steht nun für beide die Champions-League-Qualifikation im Fokus.

Showtime in Köpenick: Wenn am Samstag um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei die Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem SC Freiburg angepfiffen wird, handelt es sich zweifelsohne um das Spitzenspiel des 31. Spieltages.

Sowohl Freiburg als auch Union stehen als Europacup-Teilnehmer für die kommende Saison fest. Offen ist jedoch der Wettbewerb. Beim Duell des Tabellenvierten Union mit dem punktgleichen Verfolger Freiburg könnte der Sieger im Ringen um die Teilnahme an der Königsklasse große Fortschritte machen.

Hat Union nichts zu verlieren?

Das weiß auch Trainer Urs Fischer, der sich am Donnerstag auf der Pressekonferenz ein bisschen aus der sonst beim Schweizer eher üblichen verbalen Deckung wagte. "Ich musste in dieser Woche lesen, dass wir eigentlich nichts zu verlieren haben, sondern nur zu gewinnen. Wenn man an 29 von 31 Spieltagen unter den ersten Vier war, weiß ich jetzt nicht, ob das so zutreffend ist", sagte Fischer. "Wir haben uns wieder für das internationale Geschäft qualifiziert. Aber jetzt besteht die Möglichkeit, Vierter zu bleiben oder vielleicht sogar Dritter zu werden. Aber gleichzeitig kann man am Schluss auch Sechster sein."

In der Vorsaison fehlte Union am Saisonende ein Punkt zur Königsklasse. Jetzt könnten es die Eisernen vollenden. Nach 21 Bundesliga-Heimspielen ohne Niederlage in Folge gehen sie auch gegen Freiburg mit Chancen auf Punkte in die mit 22.012 Besuchern ausverkaufte Begegnung.

Fischer kann aus dem Vollen schöpfen

Alle Akteure stehen zur Verfügung. Es gibt keine Verletzten. Innenverteidiger Diogo Leite kehrt nach abgesessener Gelbsperre für Paul Jaeckel in die Startelf zurück. Kapitän Christopher Trimmel kann auf seinen 300. Pflichtspieleinsatz für Union hoffen. Fischer, der zuletzt immer Trimmel-Konkurrent Josip Juranovic den Vorzug gab, wollte sich diesbezüglich aber noch nicht festlegen.

In der Alten Försterei dürfte es unabhängig davon knistern. "Es geht um sehr viel. Es wird eine Spannung da sein, nicht nur im Spiel gegen Freiburg, sondern auch im darauffolgenden Spiel. Die Frage ist, ob man eine gewisse Leichtigkeit hinbekommt oder ob man verkrampft", orakelte Fischer.