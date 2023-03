Fischer erwartet selbstbewusste Stuttgarter - Becker fraglich

Die vergangenen sechs Duelle gegen einen Tabellenletzten konnte der 1. FC Union Berlin nicht gewinnen. Nun haben die Eisernen gegen den VfB Stuttgart die nächste Chance, diese Negativserie zu stoppen.

Vor allem gegen tief stehende Mannschaften hat sich der 1. FC Union in der jüngeren Vergangenheit schwer getan, im letzten Drittel Lösungen zu finden. Das belegt auch die Statistik, dass die Eisernen die vergangenen sechs Duelle gegen einen Tabellenletzten nicht gewonnen haben. "Wir müssen mehr in die Tiefe starten und den Ball nicht nur in die Füße spielen. Wir brauchen einen guten Mix", betonte Sven Michel in einer Medienrunde am Mittwoch.

In die gleiche Kerbe schlug auch Trainer Urs Fischer: "In der letzten Zone müssen wir präziser sein, immer wieder versuchen, mit Läufen die Abwehr zu verunsichern." Der Schweizer gehe von einem ausgeglichenen Spiel aus. "Für mich macht Stuttgart einen aktiven und selbstbewussten Eindruck. Sie versuchen, sich mit Druck in Zone eins und zwei zu spielen. Zudem haben sie ganz vorne Akteure mit viel Geschwindigkeit."

Rein von ihren Auftritten her hätten es die Schwaben in den letzten Spielen ordentlich gemacht, auch wenn die Resultate das noch nicht ganz aussagen würden. Anders als in den vergangenen Wochen können die Köpenicker komplett ausgeruht und mit vollem Akku in die Begegnung starten. "Wir haben während der Länderspielpause zunächst versucht, ein wenig herunterzufahren. In der zweiten Woche haben wir an Dingen gearbeitet, wo wir in den letzten Wochen keine Zeit für hatten. Es ging darum, die Basics wieder in die Köpfe zu bekommen", bekräftigte Fischer.

Schäfer macht Fortschritte - Duo fraglich

Der 57-Jährige konnte bei den Trainingseinheiten wieder auf Andras Schäfer zurückgreifen, der seine Fußverletzung auskuriert hat. Zumindest beim Aufwärmen konnte der Ungar mitwirken. Die Partie gegen Stuttgart kommt natürlich noch zu früh. Zudem ist ein Einsatz von Paul Seguin (angeschlagen) und Sheraldo Becker (krank) noch fraglich.