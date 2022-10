Fischer erwartet Konzentration bis zum Schluss

Für Union Berlin steht in Stuttgart das dritte Auswärtsspiel in Folge an. Platz eins kann aus eigener Kraft behauptet werden.

Am Samstagnachmittag stiegen die Fußballer des 1. FC Union Berlin schon wieder in den Flieger. Die Begegnung am Sonntagabend (19.30 Uhr) beim VfB Stuttgart bringt für die Eisernen die dritte Partie in der Fremde binnen acht Tagen mit sich.

Nach dem 0:2 in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt und dem 1:0 in der Europa League bei Malmö FF soll nun ein weiteres Erfolgserlebnis her. Mit einem Sieg kann Union aus eigener Kraft die Tabellenführung behaupten.

Statistisch gesehen waren die Schwaben für Union zuletzt ein dankbarer Gegner. In der Relegation 2019 (2:2, 0:0) gelang der umjubelte erstmalige Aufstieg in die 1. Bundesliga. Im Oberhaus verloren die Köpenicker gegen den VfB bei einem Sieg und drei Unentschieden bisher noch nie.

Allerdings vergab Union in Stuttgart leichtfertig zwei Siegmöglichkeiten. Sowohl beim 2:2 im Dezember 2022 als auch beim 1:1 im Oktober 2021 konnte Stuttgart jeweils kurz vor Schluss ausgleichen. "Das tut weh. Die Jungs haben das noch ein bisschen im Kopf. Man muss bis zum Schluss konzentriert bleiben", sagte Trainer Urs Fischer am Samstag auf der Pressekonferenz.

Personell keine Sorgen

In personeller Hinsicht gibt es keine Sorgen, weil niemand mehr verletzt oder erkrankt ist. So hat Verteidiger Timo Baumgartl seine Corona-Infektion überwunden. Der Ex-Stuttgarter reiste aber nicht mit in Richtung Heimat, weil er sich erst am Freitag freitesten konnte.

Auch die Reservisten Tim Maciejewski (ebenfalls freigetestet nach Covid-19-Infektion) und Kevin Möhwald (nach gerade erst überstandener Oberschenkel-Verletzung) sind keine Option für das Aufgebot.

Mit Sven Michel gäbe es im Vergleich zur Partie in Malmö eine zusätzliche Alternative für den Angriff. Im Europacup war Michel wegen einer Rot-Sperre letztmals außen vor.

Die Fan-Ausschreitungen von Malmö sind allerdings noch nicht Geschichte. Wegen des Abbrennens von Pyrotechnik, des Werfens von Gegenständen und Sachbeschädigungen im Stadion von im Gästeblock stehenden Personen ermittelt die UEFA gegen Union.