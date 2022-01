Fischer erwartet in Leverkusen "ein schwieriges Startspiel"

Zum Rückrundenauftakt ist Union Berlin in Leverkusen gleich gefordert. Zudem gibt es das Wiedersehen mit Robert Andrich, der bis zum Sommer noch das Trikot der Köpenicker trug.

Der 1. FC Union Berlin war in den letzten Monaten nur sporadisch von Verletzungen und Corona-Infektionen betroffen. Vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen war die von Trainer Urs Fischer vorgetragene Ausfallliste für Union-Verhältnisse aber schon relativ lang.

Angreifer Taiwo Awoniyi bereitet sich mit Nigeria auf den Afrika-Cup vor. Sturmkollege Sheraldo Becker und Mittelfeldspieler Pawel Wszolek befinden sich wegen ihrer Corona-Infektionen in häuslicher Quarantäne. Nachwuchsmann Laurenz Dehl ist noch im Aufbautraining.

21 Spieler reisen mit

Leichte Fragezeichen stehen zudem hinter Linksaußen Keita Endo, der laut Fischer angeschlagen sei, aber am Freitag zum Abschlusstraining erwartet werde. Angreifer Kevin Behrens wird in Kürze zum dritten Mal Vater. Deswegen überlegt Union prophylaktisch, mit 21 Akteuren anzureisen.

Immerhin scheint Mittelfeldspieler Rani Khedira einsatzbereit zu sein. Nach einer ohne Symptome überstandenen Corona-Erkrankung trainiert Khedira sein Mittwoch wieder voll mit. Unabhängig von der Aufstellung dürfte es für Union eine Herausforderung werden, wie am 33. Spieltag der Vorsaison (1:1) in Leverkusen zu punkten. "Es wird ein schwieriges Startspiel in die Rückrunde. Es ist eine sehr gute Mannschaft mit individueller Qualität. Sie haben einige Spieler in ihren Reihen, die Spiele entscheiden können. Sie bringen Geschwindigkeit mit", warnte Fischer.

Andrich bald Nationalspieler?

Das Leben schwer machen könnte Union auch ein Ex-Spieler. Im Sommer war Sechser Robert Andrich von den Eisernen zu Union gewechselt. Andrich hat zwischen 2019 und 2021 insgesamt 59 Bundesligaspiele (6 Tore) in Köpenick absolviert.

Fischer traut Andrich sogar zu, Nationalspieler zu werden. "Wenn Robert weiterhin bereit ist, an sich zu arbeiten, sich nicht ausruht und Gas gibt, hat er die Qualität dazu", so Fischer.