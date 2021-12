Fischer: "Ein sehr mutiger Auftritt meiner Mannschaft"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften ...

1. FC Union Berlin - RB Leipzig 2:1 (1:1)



Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Das waren drei wichtige Punkte für uns. Es war ein sehr mutiger Auftritt meiner Mannschaft, die den Plan, den wir gehabt haben, toll umgesetzt hat. Sie hat viel Leidenschaft gezeigt, die Mentalität war da, wir waren unermüdlich und im Spiel mit Ball mutig. Negativ war vielleicht, dass wir das Spiel nicht schon früher entschieden haben."



Marco Kurth (Co-Trainer RB Leipzig): "Die Aufgabe war hart, das haben wir auch vorher schon gewusst. Union ist eine Mannschaft mit viel Emotionalität, vielen Standards. Leider haben sie es zweimal sehr gut gemacht und am Ende verdient gegen uns gewonnen. Die Jungs sind sehr enttäuscht, sie haben so eine Situation auch noch nicht erlebt. Das siehst du denen an."