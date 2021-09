Fischer: "Den Ausdruck Angstgegner verwende ich nicht"

Die Serie ungeschlagener Heimspiele ist bei Union Berlin auf stolze 18 Partien angewachsen. Der nächste Gegner Augsburg hört sich von der Papierform her aktuell leicht an. Allerdings schlug er Union 2020/21 gleich zwei Mal.

Fast ein Jahr lang konnte in der Bundesliga niemand das Stadion An der Alten Försterei als Festung schleifen. In seinem "Wohnzimmer" musste der 1. FC Union in den letzten 18 Meisterschaftspartien keine Niederlage mehr hinnehmen.

Als Sieger verließ zuletzt der FC Augsburg Köpenick. Am 19. September 2020, dem ersten Spieltag der vorangegangenen Spielzeit, gab es einen 3:1-Erfolg für die Schwaben. Der FCA entschied zudem auch das Rückspiel im Januar 2021 mit 2:1 für sich. Das brachte ein weiteres Alleinstellungsmerkmal mit sich. Nur Augsburg konnte Union in der Saison zuvor zwei Mal besiegen.

Das soll sich am Sonnabend (15.30 Uhr) aus Sicht von Union nicht wiederholen, wenn Augsburg bei den Hauptstädtern zu Gast ist. "Den Ausdruck Angstgegner verwende ich nicht, weil wir vor niemanden Angst haben", sagte Union-Trainer Urs Fischer. "Aber es ist natürlich so, dass Union Augsburg zwei Mal schlagen konnte. Wir werden am Sonnabend versuchen, dass es anders ausschaut."

Fischer kann aus dem Vollen schöpfen

Die Voraussetzungen sprechen für Union. Es gibt derzeit keinen einzigen Verletzten. Auch die fünf Länderspielfahrer Genki Haraguchi (Japan), Tymoteusz Puchacz (Polen), Frederik Rönnow (Dänemark), Julian Ryerson (Norwegen) und Christopher Trimmel (Österreich) kehrten beschwerdefrei zurück. Am Donnerstag schlug Puchacz als Letzter auf, nachdem er am Mittwochabend mit Polen England ein 1:1 abbringen konnte.

Fischer hat nun die Qual der Wahl, auch weil mit Sechser Kevin Möhwald (Werder Bremen) zumindest einer der beiden kurz vor Transferschluss verpflichteten Neuen sofort einsatzbereit wäre. Abwehrmann Bastian Oczipka (zuletzt Schalke 04) hat dagegen noch Trainingsrückstand.

Union ist nach den bisherigen Ergebnissen mit fünf Punkten aus drei Begegnungen Favorit gegen die bislang sieglosen Augsburger. Nach dem Videostudium stellte Fischer jedoch fest, dass es für die Augsburger bei den Heim-Niederlagen gegen die TSG Hoffenheim (0:4) und Bayer Leverkusen (1:4) auch anders hätte laufen können.

Union ist also gewarnt, zumal mit Torwart Rafal Gikiewicz ein hochmotivierter Ex-Unioner die Vorjahressiege gegen den alten Klub wiederholen will. Allerdings können die Eisernen im Gegenzug mit Torwart Andreas Luthe, Verteidiger Marvin Friedrich und Mittelfeldmann Rani Khedira auch eine Armada ehemaliger Augsburger ins Feld führen.