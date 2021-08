Fischer: "Da war die Mannschaft verunsichert"

Union Berlin kam auch im zweiten Bundesligaspiel der neuen Saison nicht über ein Remis hinaus. Unzufrieden waren die Eisernen nach dem 2:2 in Hoffenheim aber keineswegs.

"Aus meiner Sicht ein hochverdientes Unentschieden", stellte Unions Trainer Urs Fischer bei "DAZN" fest und fasste das Spiel zusammen: "Wir waren sehr gut im Spiel, doch das 0:1 hat uns aus dem Konzept gebracht. Dann war es bis zur Pause nicht gut. Wir konnten in der Pause das eine oder andere ansprechen. In den zweiten 45 Minuten war die Mannschaft wieder da und hat sich dieses Unentschieden mehr als verdient."

Der Schweizer verriet auch, was Thema in der Halbzeit war - und zwar so einiges. "Es ging um Kompaktheit, Balldruck, das Spiel mit dem Ball, Bewegung ohne Ball", erklärte Fischer: "Nach dem 1:1 haben wir uns das nicht mehr zugetraut, da war die Mannschaft verunsichert." Nach dem Seitenwechsel änderte sich das wieder, was beim 2:2 von Taiwo Awoniyi, das Max Kruse mit einem tollen Pass in die Tiefe vorbereitete, gut zu sehen war, wie Fischer feststellte: "Wir trauen uns zu, mit dem Ball zu spielen, dann haben wir eine gute Bewegung."

Gießelmann: "Hätten gewinnen können"

Unter dem Strich waren die Köpenicker zufrieden mit dem Remis. "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und verdient einen Punkt mitgenommen", meinte der noch in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot bestrafte Marvin Friedrich, während Niko Gießelmann feststellte: "Einen Punkt in Hoffenheim mitzunehmen, ist für uns ganz gut, aber wir hatten auch die ein oder andere gute Chance, mit der wir das Spiel hätten gewinnen können."

Gießelmann wies in diesen Zusammenhang auch darauf hin, dass die Balance innerhalb der Mannschaft "noch besser werden" müsse. "Beim zweiten Gegentor hat man gesehen, dass wir nicht den richtigen Zugriff hatten. Das müssen wir lernen. Wir haben viele neue Spieler und der Trainer spricht auch immer wieder an, dass wir uns finden müssen", sagte der 29-Jährige und ergänzte zugleich: "Ich denke, dass es heute ein Schritt in die richtige Richtung war. Darauf können wir aufbauen."