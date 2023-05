Fischer: "Außergewöhnliche Spielzeit, die wir gezeigt haben"

Bei Union Berlin laufen die Vorbereitungen für die Party nach dem letzten Heimspiel gegen Bremen. Gefeiert wird so oder so, offen ist noch welcher Europacup-Wettbewerb ansteht.

Der Parkplatz direkt vor der Haupttribüne im Stadion An der Alten Försterei ist längst abgesperrt. Die ersten Bierwagen und Absperrgitter stehen schon bereit. Kapitän Christopher Trimmel stellte am Donnerstagmittag sogar seine Harley Davidson um, damit den Vorbereitungen für die Abschlussparty des 1. FC Union Berlin nach dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Werder Bremen wirklich nichts im Wege steht.

Ab 18.30 Uhr werden sich Mannschaft und Trainerstab auf dem Balkon blicken lassen. Noch ist ungewiss, was konkret zu feiern ist. Angestoßen wird entweder auf die bereits gesicherte erneute Europa-League-Teilnahme oder gar die erstmalige Qualifikation für die Champions League. "Die Serie ist erfolgreich. Das wird man nicht wegdiskutieren können. Es ist eine außergewöhnliche Spielzeit, die wir gezeigt haben", sagte Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz. "Jetzt gibt es die Möglichkeit, den ganz großen Sprung zu schaffen. Wir haben es in den eigenen Händen. Das erzeugt natürlich auch Druck."

Fischer fordert Lockerheit

Im Fernduell mit dem punktgleichen SC Freiburg, der am Samstag zeitgleich beim Pokal-Finalisten Eintracht Frankfurt antritt, soll Union aber nicht von der Spannung aufgefressen werden. Man brauche immer wieder eine Lockerheit in den Aktionen. Sonst werde man verkrampfen, meinte Fischer.

Union kann bis auf den am Mittelfuß verletzten Mittelfeldmann Andras Schäfer auf alle Akteure des Kaders zurückgreifen. Auch Abwehrchef Robin Knoche, der bei der jüngsten 2:4-Auswärts-Niederlage bei der TSG Hoffenheim wegen eines Infekts fehlte, steht wieder voll im Saft.

Ein Faustpfand für Union, Platz vier verteidigen zu können, ist die Heimstärke. In der Festung Alte Försterei ist Union seit 22 Liga-Heimspielen ungeschlagen. Die Gastgeber wollen die Bremer, bei denen Angreifer Niclas Füllkrug (derzeit 16 Saisontreffer) Platz eins der Torschützenliste verteidigen will, aber keinesfalls unterschätzen. "Sie werden uns nichts schenken. Auch wenn es für sie nicht mehr um so viel geht", sagte Fischer.