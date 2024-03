Hackenvorlage und Tor: Rafael Leao führt Milan zum nächsten Sieg

Die AC Milan eilt von Erfolg zu Erfolg. Am Samstagabend gewannen die Rossoneri mit 2:1 in Florenz und feierten bereits den sechsten Sieg nacheinander. Es war allerdings ein langer Weg, denn die Gastgeber erwiesen sich als zäh.

Als der erfahrene Schiedsrichter Fabio Maresca zum letzten Mal an diesem Abend im Artemio Franchi in seine Pfeife blies, war es besiegelt. Milan hatte auch das sechste Spiel nacheinander gewonnen und sich damit als Tabellenzweiter auf sechs Punkte von Juventus Turin abgesetzt. Dazu war jedoch eine Menge Arbeit nötig gewesen - denn die Fiorentina verlangte der Elf von Trainer Stefano Pioli alles ab.

In der Anfangsphase war Milan noch klar überlegen und kam in Person von Giroud (8.), Rafael Leao (11.), Samu Chukwueze (16.) und Tomori (17.) zu ersten Torchancen, doch dann meldeten sich auch die Gastgeber in der Partie an. Belotti (27.), Ikoné (28.) und erneut Belotti (28.) setzten Duftmarken - und das sollte längst nicht alles gewesen sein.

Drei Tore in sechs Minuten

Die Zuschauer bekamen jetzt ein sehr schwungvolles und abwechslungsreiches Spiel zu sein, in dem beide Teams den Weg nach vorne suchten. Giroud ließ die letzte hochkarätige Torchance vor der Pause zwar aus (44.), doch nach dem Seitenwechsel ging es hoch her ...

... Loftus-Cheek brachte Milan nach Hackenvorarbeit von Rafael Leao in Führung (47.), Duncan antwortete umgehend mit einem platzierten 17-Meter-Schuss (50.) - und Rafael Leao, der durchgebrochen war und Fiorintina-Keeper Terracciano umkurvt hatte, besorgte schließlich selbst das 2:1 für Milan (53.). Drei Tore in sechs Minuten, die Ereignisse hatten sich regelrecht überschlagen.

Wer nun glaubte, der zweite Nackenschlag würde die Moral der Toskaner brechen, sah sich getäuscht. Die Gastgeber spielten weiter nach vorne und ließen nichts unversucht, um erneut zurückzukommen. Mailand aber brachte den knappen Vorsprung letztendlich ins Ziel und feierte Sieg Nummer sechs.

Der siebte Erfolg am Stück kann am Samstag (15 Uhr) der kommenden Woche gegen Lecce folgen. Florenz empfängt dann das ebenfalls ums internationale Geschäfte kämpfende Atalanta Bergamo - allerdings bereits am Mittwoch (21 Uhr) im Halbfinale der Coppa Italia.