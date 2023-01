Fiore: "Da muss noch mehr kommen!" Schon gegen Köln?

Am Mittwoch treffen zwei unterschiedliche Gefühlswelten in der DEL aufeinander: Die Eisbären Berlin erwarten die Kölner Haie. Der Druck auf den Hauptstadt-Klub steigt.

Für Berlin läuft die Saison weiter wie in einem schlechten Film ab. Der Meister steckt auf dem drittletzten Platz fest, 24 Niederlagen in 36 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. "Bei allem Respekt - da müssen wir raus. Wir müssen punkten. Da müssen wir Gas geben", fordert Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede bei "MagentaSport", nachdem der Hauptstadtklub dem souveränen Spitzenreiter München (2:3) zwar Paroli geboten hatte, die Aufholjagd mit zwei Toren von Giovanni Fiore aber letztlich erfolglos blieb.

Mit dem EHC Red Bull duellierte sich Berlin im Finale um den Titel Ende April/Anfang Mai 2022, die Eisbären behielten die Oberhand. Auf Augenhöhe befinden sie sich aber schon lange nicht mehr. "Wir müssen einfach von Anfang an besser sein. Es gibt zu viele Auf und Abs", monierte Fiore nach der Pleite gegen München. "Wir müssen es schaffen, 60 Minuten konstant zu spielen. In jedem Spiel…", so der Kanadier. "Da muss noch mehr kommen!" Schon gegen Köln?

"Viel Fokus" der Haie gegen die DEG

Die Haie kommen mit dem Gefühl, erstmals nach drei Jahren wieder ein Heim-Derby gegen den rheinischen Rivalen Düsseldorfer EG gewonnen zu haben. "Die Jungs haben richtig gut gearbeitet und mit viel Fokus gespielt", freute sich Kölns Trainer Uwe Krupp nach dem deutlichen 5:2. In Berlin wollen die Haie nun nachlegen.