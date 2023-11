Finnland sorgt für faustdicke Überraschung

Nach den ATP Finals ist Davis Cup angesagt - und da sorgte Finnland für eine faustdicke Überraschung. Die Finnen warfen kurzerhand mal den Titelverteidiger raus.

Erstmals überhaupt hat sich Finnland für das Halbfinale des Davis Cups qualifiziert. Das schafften die Nordeuropäer dann auch noch, indem sie Titelverteidiger Kanada aus dem Turnier kegelten. Die "Ahornblätter" waren zwar ohne ihren verletzten Topspielers Felix Auger-Aliassime am Start, dennoch waren sie in Malaga klar favorisiert.

Zunächst hatte es auch noch nach einem kanadischen Erfolg gerochen - und einer tollen Comeback-Story, denn Aufschlagriese Milos Raonic machte nach jahrelanger Abstinenz - sein letztes Match für Kanada hatte der 32-Jährige 2018 gemacht - kurzen Prozess mit Patrick Kaukovalta. Die ehemalige Nummer drei Welt setzte sich in nur 1:09 Stunden mit 6:3, 7:5 durch.

Virtanen virtuos

"Es war ein fantastisches Gefühl. Ich habe in den letzten Jahren einiges verpasst. Es ist eine unglaubliche Ehre, hier zu stehen und das noch einmal erleben zu dürfen", freute sich Raonic noch nach dem Match. Die Freude wandelte sich später dann aber in große Enttäuschung: Zunächst verlor Gabriel Diallo, in der Weltrangliste auf Position 139 geführt, sein Match gegen den 32 Plätze schlechteren Otto Virtanen mit 4:6, 5:7, dann avancierte Virtanen endgültig zu Finnlands Helden, als er gemeinsam mit Harri Heliovaara das entscheidende Doppel 7:5, 6:3 gegen Alexis Galarneau/Vasek Pospisil gewann.

Damit ist die erste Überraschung des Turniers bereits perfekt. Am Mittwoch ermitteln dann Tschechien und Australien den finnischen Halbfinalgegner (16 Uhr). Am Donnerstag trifft Tour-Dominator Novak Djokovic mit Serbien auf Großbritannien (16 Uhr), während Italien es zuvor mit den Niederlanden (10 Uhr) zu tun bekommt. Das Endspiel steigt am Sonntag (16 Uhr).

Deutschland hatte in diesem Jahr die Qualifikation für die Finalrunde der besten acht Teams verpasst, dank eines Sieges gegen Bosnien-Herzegowina im September aber zumindest den Verbleib in der Weltgruppe gesichert.