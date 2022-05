Finnland schlägt die USA - Kanada erneut souverän

Neben Deutschland gewannen am Montag auch Kanada sowie in der Gruppe B Finnland und Lettland zu Siegen bei der Eishockey-WM.

Titelverteidiger Kanada gewann gegen die Slowakei beim 5:1 auch sein drittes Spiel gewonnen und hält damit Kurs auf Platz eins und das Viertelfinale. Der Rekordweltmeister hatte zuvor Deutschland (5:3) und Italien (6:1) bezwungen.

Adam Lowry (11.), Pierre-Luc Dubois (27., 38.) mit seinen Turniertreffern drei und vier, Cole Sillinger (42.) sowie Morgan Geekie (52.), der in der NHL Teamkollege von Philipp Grubauer bei den Seattle Kraken ist, erzielten die Tore für Kanada. Samuel Takac (13.) glich mit einem Überzahltreffer zwischenzeitlich für die Slowakei aus, die am Samstag beim 1:2 gegen Deutschland ihre erste Niederlage kassiert hatte.

Finnland braucht nur gut 30 Minuten

In der Gruppe B untermauerte auch Gastgeber Finnland mit dem dritten Sieg im dritten Spiel seine Titelambitionen. Die Finnen schlugen die USA souverän mit 4:1 und brachten damit den Amerikanern die erste Niederlage bei. Mikael Granlund (18.), Valtteri Filppula (25.), Sakari Manninen (26.) und Mikko Lehtonen (31.) sorgten schon in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse, ehe Alex Galchenyuk erst in der 59. Minute noch der Ehrentreffer für die USA gelang.

Lettland bezwang zudem in Tampere Norwegen 3:2 und holte den ersten Dreier.