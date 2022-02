Finnland nach umkämpftem Halbfinale erster Finalist

Halbfinaltag im Eishockey-Turnier von Peking: Vier europäische Teams machen die Medaillen unter sich aus. Am frühen Morgen gewann Finnland knapp mit 2:0 gegen Deutschland-Bezwinger Slowakei, am Nachmittag duellieren sich Russland und Schweden.

Sakari Manninen (16.) sowie Harri Pesonen 39 Sekunden vor Schluss erzielten die Tore für die Finnen, die bei Olympischen Spielen bis dato zweimal Silber und viermal Bronze gewannen. Dass in Peking die NHL-Stars fehlen, entpuppt sich für das Team von Trainer Jukka Jalonen womöglich als Vorteil. Denn schon bei ihrem WM-Triumph 2019 und beim Finaleinzug 2021 hatten die Finnen weitgehend ohne Spieler aus der stärksten Liga der Welt großen Erfolg.

Schon in der Vorrunde hatten sich die Finnen gegen die Slowaken durchgesetzt. Doch anders als beim 6:2 taten sich die Finnen diesmal gegen den defensivstarken Gegner schwer. Am Ende reichte es aber für den ersten Einzug ins Olympia-Finale seit 2006 in Turin. Damals hatten die Finnen die Goldmedaille durch eine Niederlage gegen Schweden verpasst.

Die Slowakei mit dem 17-jährigen Toptalent Juraj Slafkovsky, der schon fünf Tore erzielte, verpasste zwar ihr erstes Olympia-Finale, hat aber noch eine Chance auf die erste Olympia-Medaille - im Spiel um Bronze am Samstag (14.10 Uhr MEZ).

Finnland trifft im Endspiel am Sonntag (5.10 Uhr MEZ) nun auf Pyeongchang-Olympiasieger Russland oder seinen Erzrivalen Schweden.