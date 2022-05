Gastgeber Finnland steht im WM-Finale

Gastgeber Finnland steht dank eines 4:3 gegen die USA im Finale der Eishockey-WM. Die Finnen hielten der Schlussoffensive der US-Amerikaner stand und warten nun im Endspiel auf Kanada, das Deutschland-Bezwinger Tschechien deklassierte.

Olympiasieger Finnland ist bei der Eishockey-WM im eigenen Land ins Endspiel eingezogen. Die Gastgeber besiegten die USA am Samstag im Halbfinale in Tampere trotz frühen Rückstands noch mit 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Die Finnen treffen im Finale an diesem Sonntag auf Kanada, das Tschechien deutlich mit 6:1 bezwang. Die Tschechen hatten sich im Viertelfinale gegen die deutsche Auswahl durchgesetzt.

Nach nur 64 Sekunden gingen die USA durch Nate Schmidt in Führung, noch im ersten Drittel glich in Miro Heiskanen (17. Minute) ebenfalls ein Verteidiger aus, ehe Finnland die Begegnung dank des Treffers von Sakari Manninen (25.) drehte. Allerdings hielt der Vorsprung keine zwei Minuten, Sean Farrell (27.) sorgte erneut für den Ausgleich. Dass die Finnen in einer turbulenten Begegnung erneut in Führung gingen, war einer Einzelaktion von Sami Vatanen (30.) zu verdanken.

Im packenden Schlussdrittel sorgte Joel Armia (46.) für die Entscheidung, der Treffer des US-Amerikaners Adam Gaudette (58.) zum Anschluss kam zu spät.