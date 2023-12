Dank doppeltem Oswald und Dietl: DEB-Team gelingt historischer Sieg gegen Finnland

Zum Auftakt der U-20-WM in Schweden gewann die deutsche Juniorenauswahl überraschend mit 4:3 gegen Finnland. Den Grundstein für den Coup legte das DEB-Team im wilden Mittelabschnitt.

Kurz vor der Turnierbeginn gab es beim deutschen Team noch einen Wechsel im Kader: Torhüter Simon Wolf reiste aus gesundheitlichen in die Heimat ab, Nico Pertuch (Ravensburg) ersetzte ihn.

Oswald trifft früh - Finnland kontert

Das deutsche Team erwischte einen sehr guten Start ins Spiel und setzte die Finnen, die ihr erstes Spiel gegen Kanada (2:5) bereits am Dienstag absolviert hatten, gleich unter Druck. Julian Lutz scheiterte nach gut 60 Sekunden am finnischen Keeper Niklas Kokko. Noch immer in der Anfangsphase traf Veit Oswald nach einem weiteren schnörkellos vorgetragenen deutschen Angriff aus kurzer Distanz sogar zum 1:0 (6.).

Finnland allerdings gelang, ausgehend von einem Bully in der eigenen Zone, nach einem Konter in Person von Tommi Männistö schnell der Ausgleich (9.). Zwar kamen die Nordeuropäer anschließend besser in die Partie, doch das deutsche Team, das im ersten Drittel zwei Powerplay-Gelegenheiten ungenutzt ließ, konnte im ersten Abschnitt dennoch mit 13:6 ein klares Plus an Torschüssen für sich verbuchen.

Finnen gehen in Führung - und haben Glück

Auch das zweite Drittel begann beinahe mit einem deutschen Pauksenschlag: Der frei vor dem Tor auftauchende Oswald schoss an den Schoner von Kokko, von wo der Puck an die Unterkante der Querlatte abgelenkt wurde. Statt 2:1 für Deutschland stand es rund eine Minute später 2:1 für Finnland. Denn Toptalent Kasper Halttunen (San Jose Sharks) traf mit einem ansatzlosen Schuss knapp an Torhüter Philipp Dietls Kopf vorbei zum 2:1 (22.).

Nun ging es hin und her. Der von Kevin Bicker freigespielt Niklas Hübner traf mit einem akkuraten Schuss zum 2:2 (23.), wieder nur knapp eine Minute später gelang Samu Bau - mit Hilfe des Schlittschuhs des vor dem Tor postierten Linus Brandl - das 3:2 für Finnland (24.).

Doppelschlag sorgt für erneute Wende

Glück hatten die Finnen in der 25. Minute, als Kapitän Jere Lassila nach einem Bandencheck gegen Luca Hauf zunächst eine Matchstrafe erhielt, die nach Video-Review allerdings auf zwei Minuten reduziert wurde.

Doch damit war das ereignisreiche Mitteldrittel noch längst nicht am Ende. Denn binnen 91 Sekunden sorgte das DEB-Team in der 33. und 34. Minute für die nächste Wende im Spiel: Erst gelang dem am rechten Pfosten freistehenden Roman Kechter das 3:3, dann überwand DEL-Stürmer Oswald von Meister EHC Red Bull München bei seinem zweiten Treffer des Nachmittags den zu früh spekulierenden Kokko clever - 4:3.

Dietl hält historischen Sieg fest

Im Schlussdrittel rannte Finnland an, entwickelte aber zunächst nur gelegentlich großen Druck. Erst in der Schlussphase wurde es für das deutsche Team mehrfach brenzlig. Haltunen scheiterte rund acht Minuten vor Ende der regulären Spielzeit im Eins-gegen-eins an Dietl (53.).

Der Keeper, der schon neunmal in der DEL für die Straubing Tigers im Tor stand, war anschließend auch in den finalen 120 Sekunden, als Finnland im Powerplay mit Sechs-gegen-Vier attackierte, nicht mehr zu überwinden, sodass das DEB-Team ausgelassen drei unerwartete Punkte und zudem im 26. Anlauf bei einer U-20-WM erstmals überhaupt einen Sieg gegen Finnland feiern durfte.

Im zweiten Turnierspiel trifft die DEB-Auswahl am Donnerstagabend (19.30 Uhr) auf Gastgeber Schweden.

Statistik zum Spiel

Finnland - Deutschland 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Deutschland: Dietl - Sinn, Weber; Hübner, Schindler; Panocha, Niehus; Reich - Lutz, Kechter, M. Elias; Oswald, Hauf, Hördler; Bicker, Sumpf, Rollinger; Assavolyuk, Schreiner, Brandl.

Tore: 0:1 (5:58) Oswald (Hördler), 1:1 (8:11) Männistö (Hemming), 2:1 (21:27) Haltunen, 2:2 (22:12) Hübner (Bicker), 3:2 (23:05) Bau (Hemming), 3:3 (33:07) Kechter (M. Elias), 3:4 (34:38) Oswald (Hauf, Hördler).

Strafzeiten: Finnland 8 - Deutschland 8.