Nach Sieg über Schweden: DEB-Frauen unterliegen Finnland

Nach dem erfolgreichen Start der Eishockey-Frauen gegen Schweden haben die deutschen Eishockey-Frauen am Freitagabend in Kanada gegen Finnland verloren.

Finnland versus Deutschland: DEB-Torfrau Johanna May stemmt sich den Angriffen entgegen. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Den deutschen Eishockeyspielerinnen haben bei der WM in Brampton/Kanada einen ersten Dämpfer erlitten. Am Tag nach dem 6:2 zum Auftakt gegen Schweden verlor das Team von Bundestrainer Thomas Schädler gegen die abgezockte finnische Mannschaft 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). Das Turnierziel für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bleibt der Klassenerhalt.

Deutschland geriet am Karfreitag durch zwei Gegentore in weniger als drei Minuten durch Rosa Lindstedt (14.) und Emilia Vesa (16.) früh entscheidend in Rückstand. Die spielerisch unterlegene DEB-Auswahl stemmte sich gegen die drohende Niederlage, Viivi Vainikka (29.) erhöhte dennoch für die Finninnen, die zum Auftakt 14:1 gegen Frankreich gewonnen hatten. Torhüterin Johanna May verhinderte mit zahlreichen Paraden weitere Gegentreffer, zudem sorgte Schädlers Mannschaft mit eigenen Angriffsversuchen immer wieder für Entlastung.

Nun geht es gegen Schlusslicht Frankreich

Das deutsche Team, das bei der A-WM im Vorjahr in letzter Sekunde den Abstieg verhindert hatte, liegt in der Gruppe B hinter Finnland und Ungarn zunächst auf Platz drei. Nächster Gegner ist das abgeschlagene Schlusslicht Frankreich (3:18 Tore, 0 Punkte), gespielt wird in der Nacht zu Montag (1.00 Uhr MESZ/MagentaSport). Nur der Letzte der Gruppe B steigt ab.