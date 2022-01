Finnische "Geschmacksprobe": Zündet München in der CHL?

In der DEL bleibt der EHC Red Bull München hinter den Erwartungen zurück. Dafür will der dreimalige Eishockey-Meister in der Champions League für den nächsten Glanzpunkt sorgen.

Ihre DEL-Baustelle können die Münchner mal wieder verlassen. Der EHC flüchtet nach fünf Niederlagen in der DEL nacheinander vorübergehend in die geliebte Königsklasse. Auf dem Weg ins ersehnte Endspiel will sich die Mannschaft von Trainer Don Jackson im Halbfinalhinspiel am Dienstag (20.30 Uhr) gegen die Finnen von Tappara Tampere mit Selbstvertrauen boostern.

"In der Liga sind wir momentan nicht auf der Schiene", räumte Sportdirektor Christian Winkler ein und sprach von ein "paar Baustellen" der Münchner in der DEL. "In der Champions League haben wir bisher in dieser Saison Sternstunden erlebt, daran wollen wir natürlich anknüpfen."

Die Münchner haben quasi die Operation Sternenstaub ausgerufen. Nur zu gerne würden sie den Finaleinzug von 2019 wiederholen, wo sich erst Frölunda HC aus Göteborg als zu stark erwies. Frölunda trifft in einem rein schwedischen Halbfinale auf Rögle BK aus Ängelholm, die Münchner wiederum wollen nach Meister Lukko Rauma das nächste finnische Top-Team ausschalten.

Wer einmal im Finale war, der will da wieder hin. Sportdirektor Christian Winkler

"Da ist läuferisch ein unheimlich hohes Niveau. Wir müssen alles dagegenhalten, defensiv gut stehen und vor allem unsere Chancen nutzen. Dann haben wir durchaus eine Chance", meinte Winkler vor der nächsten finnischen "Geschmacksprobe".

Problem Penaltyschießen

Im Hinspiel gehen die dauerbelasteten Münchner einem ihrer Probleme aus dem Weg: es gibt keine Overtime. Ein Remis ist also vor dem Rückspiel am 11. Januar (18.00 Uhr) möglich. Dreimal am Stück unterlagen die Münchner in der DEL zuletzt nach Penaltyschießen. "Wir liegen jedes Mal hinten. Vielleicht müssen wir Overtime und Penaltyschießen mal trainieren", meinte Stürmer Justin Schütz, der gegen Rauma im Viertelfinalrückspiel der Matchwinner gewesen war, nach dem 3:4 nach Penalties am Sonntag bei den Grizzlys Wolfsburg.

Ehliz, Mauer und Lindner - reicht es für einen Einsatz?

Einen Rückstand will der EHC gegen den 17-maligen finnischen Meister vermeiden. Trainer Jackson gab seinem von Ausfällen und Leistungsschwankungen gebeutelten Team am Montag frei. Nur die Rekonvaleszenten Yasin Ehliz, Frank Mauer und Elias Lindner absolvierten ein leichtes Warmup. Ein Einsatz soll sich nach der Vormittagseinheit am Spieltag klären.

"Es ist wichtig, dass die Jungs regenerieren", befand Winkler vor dem Duell vor coronabedingt leeren Rängen. Am Abend sollen die Spieler dann "hoffentlich Vollgas" gegen die Finnen geben können.

"Schritt für Schritt" wollen die Münchner Winkler zufolge vorgehen. In der DEL und in der Champions League. In der Königsklasse will sich der letzte im Wettbewerb verbliebene deutsche Vertreter aber trotz aller Probleme nicht mit der Vorschlussrunde zufriedengeben. "Wer einmal im Finale war", sagte Winkler, "der will da wieder hin."