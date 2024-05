Finnen gewinnen - Kelemen zieht den USA den Zahn

Bevor das DEB-Team am Abend auf Schweden trifft, kam es bereits früher am Abend zu zwei Vorrunden-Spielen bei der Eishockey-WM in Tschechien: Finnland hielt Norwegen in Schach, die USA stolperten gegen die Slowakei.

Augustine Trey kassiert einen Treffer gegen die Slowakei. IMAGO/Michal Fajt