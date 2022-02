Finne Niskanen gewinnt Langlauf-Gold - Kuchler verläuft sich

Iivo Niskanen war beim Langlauf der Männer über die 15 km klassisch nicht zu stoppen. Der Finne gewann klar vor seinem russischen Herausforderer Alexander Bolshunov. DSV-Debütant Albert Kuchler unterlief ein Missgeschick.

Iivo Niskanen hat bei den Olympischen Winterspielen in China die Goldmedaille im Skilanglauf über 15 Kilometer im klassischen Stil gewonnen. Einen Tag nach dem Silber-Gewinn seiner älteren Schwester Kerttu Niskanen über die zehn Kilometer klassisch setzte sich der 30-Jährige am Freitag in Zhangjiakou überlegen durch.

Im Ziel lag er 23,2 Sekunden vor Skiathlon-Olympiasieger Alexander Bolshunov aus Russland. Bronze gewann Norwegens Star Johannes Hoesflot Klaebo. Für Niskanen war es das dritte olympische Gold seiner Karriere.

Bester Deutscher war Lucas Bögl aus Gaißach als 17. nach 76 von 97 Läufern. Jonas Dobler (Traunstein) und Janosch Brugger (Schluchsee) belegten die Plätze 19 und 20.

Kuchler läuft verfrüht ins Ziel

Olympia-Debütant Albert Kuchler aus Lam unterlief ein Missgeschick. "Ich bin nach der ersten Runde ins Ziel gelaufen, musste dann wieder umdrehen. Das hat ungefähr 30 Sekunden gekostet", sagte der 23-Jährige. "Ich kann es nicht erklären, warum es ausgerechnet hier passiert." Am Ende landete er nicht unter den ersten 30.

