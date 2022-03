Finne Jalonen wird neuer Nationaltrainer Tschechiens

Der Finne Kari Jalonen wird neuer Cheftrainer der tschechischen Eishockey-Nationalmannschaft. Der 62-Jährige folgt auf Filip Pesan, der nach dem Misserfolg bei den Olympischen Spielen in Peking gehen musste, wie der nationale Verband in Prag mitteilte.

Jalonen war von 2014 bis 2016 Trainer der finnischen Nationalmannschaft, mit der er bei der Eishockey-WM 2016 den zweiten Platz erreichte. Weitere Stationen als Coach waren unter anderem die Cheftrainerstelle bei den renommierten europäischen Klubs SC Bern und Kärpät Oulu.



Als Co-Trainer werden die Tschechen Libor Zabransky und Martin Erat an Jalonens Seite agieren. Zwischenzeitlich war auch der Trainer des deutschen DEL-Klubs Adler Mannheim, Pavel Gross, für einen der Assistenzposten im Gespräch gewesen. Der 53-Jährige will sich indes nach Aussagen in einem Interview weiter auf seine tägliche Vereinsarbeit konzentrieren.

Eishockey ist eine der beliebtesten Sportarten in Tschechien.