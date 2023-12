Finnbogasons Erben müssen es richten

Der FC Augsburg wird am Sonntag seinen Bundesliga-Rekordtorjäger Alfred Finnbogason verabschieden. Die aktuellen Stürmer sollen derweil dafür sorgen, dass Trainer Jess Thorup ungeschlagen bleibt.

37 Treffer erzielte der mittlerweile 34-jährige Isländer in der Bundesliga zwischen 2016 und 2022 für den FC Augsburg, aktuell steht er bei KAS Eupen in Belgien unter Vertrag. Fürs Toreschießen sind beim FCA mittlerweile andere zuständig, Ermedin Demirovic und Offensivkollegen. Gegen die Eintracht aus Frankfurt fiel dies jedoch zuletzt schwer, ist der FCA seit sieben Partien sieglos bei vier Niederlagen und drei Remis. Dabei glückten den Fuggerstädtern lediglich drei Tore.

Trainer Jess Thorup sah sich die 1:2-Heimniederlage der Frankfurter in der Conference League gegen PAOK Saloniki am Donnerstagabend an, ist dennoch angetan vom Gegner: "Das ist eine junge Mannschaft mit viel Qualität. Sie wollen gerne spielen, haben viel Schnelligkeit. Gegen den Ball müssen wir aufpassen und gut zusammenbleiben." Allerdings, so Thorup, habe er auch Möglichkeiten für sein Team erkannt.

Thorup ist mit zwei Siegen und drei Remis als FCA-Trainer noch ungeschlagen, nur Bayern München und Bayer Leverkusen haben in der Liga in diesem Zeitraum mehr Punkte geholt. Eine solche Serie ohne Niederlage hatte der FCA zuletzt in der Hinrunde 2019/20, damals verlor er erst im siebten Anlauf. Nach den drei jüngsten 1:1 würde ein viertes Unentschieden in Serie einen zusätzlichen Vereinsrekord bedeuten.

Erfreulich für Thorup ist, dass er beim Personal große Auswahl hat. Robert Gumny und der zuletzt nicht berücksichtigte Irvin Cardona fehlten am Freitag krank im Training, bei Gumny hofft der Trainer aber auf einen Einsatz. Ansonsten stünde Kevin Mbabu bereit. Arne Maier absolviert nach einer Knieverletzung wieder Teile des Mannschaftstrainings, er soll Mitte kommender Woche voll einsteigen.

Starker Gouweleeuw: Wie geht es weiter?

Größte Baustelle für Thorup bleibt ein "zu null" in der Defensive, darauf wartet der FCA saisonübergreifend seit 15 Partien. Dennoch stabilisierte sich diese zuletzt deutlich. Auch ein Verdienst von Ex-Kapitän Jeff Gouweleeuw, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert werden soll. "Er hat für mich sehr gut gespielt, ist eine Führungsfigur in der Defensive", lobt Thorup. Ob in dieser Personalie das letzte Wort tatsächlich schon gesprochen ist?