Finnbogason und die besonderen Comeback-Qualitäten

Im Herbst seiner Karriere hat sich Alfred Finnbogason mal wieder aus einer langen Verletzungspause gekämpft - rechtzeitig zur entscheidenden Saisonphase. In den Planungen von Markus Weinzierl nimmt der Torjäger eine entscheidende Rolle bei der Mission Klassenerhalt des FC Augsburg ein.

Den zeitlichen Rahmen der Pressekonferenz wollte Finnbogason am Donnerstag nicht sprengen. Auf eine detaillierte Analyse seiner vielen Verletzungen in den letzten Monaten und Jahren verzichtete der Isländer deshalb. Aber nicht nur aus diesem Grund, er selbst will ganz bewusst nicht mehr auf die schwierige Zeit zurückschauen. "Ich kann es nicht ändern. Ich kann mich aber jeden Morgen nach dem Aufstehen fragen, ob ich mich darüber ärgern will, so viele Spiele verpasst zu haben oder mich freuen, dass ich wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Ich entscheide mich für den positiven Weg und schaue nach vorne", berichtete der 33-Jährige.

In dieser Saison konnte Finnbogason erst in vier Spielen mitwirken, nur einmal davon über 90 Minuten. Seit Anfang des Jahres ist er zurück im Training und schnupperte gegen Frankfurt Mitte Januar sechs Minuten Bundesligaluft. Die Art und Weise, wie der Angreifer sich nach den diversen Rückschlägen immer wieder auf dem Feld zurückmeldet, imponiert seinem Trainer. Als Paradebeispiel dient sein Auftritt beim 4:1 über den VfB Stuttgart am 10. Spieltag - Finnbogason erzielte ein Tor und steuerte eine Vorlage bei, nachdem er zuvor bis auf fünf Minuten auf dem Rasen den gesamten Saisonstart verpasste.

Verletzungen gehören dazu. Wie man damit umgeht, ist aber entscheidend. Markus Weinzierl

"Solche Leistungen habe ich selten gesehen, wie sie Alfred immer wieder aus seinen Verletzungspausen heraus bringt. Nicht nur im Spiel gegen Stuttgart, als er entscheidend war. Das gab es in der Vergangenheit schon häufiger, dass er aus solchen Phasen unheimlich stark zurückgekommen ist", so Weinzierl, der damit auf die Jahre 2017/18 und 2018/19 anspielt. Auch damals schon schlug das Verletzungspech immer wieder zu. In Summe standen in den zwei Spielzeiten dennoch 22 Tore in 40 Spielen. Eine Erklärung für die Comebackqualitäten seines Schützlings lieferte Weinzierl gleich mit: "Verletzungen gehören dazu. Wie man damit umgeht, ist aber entscheidend."

Finnbogason: "Ich gebe Vollgas"

Ein Finnbogason in Topform wäre aktuell Gold wert für den FCA. Im Angriff hakt es nach wie vor. Bei nur 20 Treffern in 20 Spielen sind Sorgen im Tabellenkeller programmiert. Michael Gregoritsch hat es seinen Kollegen vorgemacht und seit Ende November vier Treffer erzielt. Finnbogason und Florian Niederlechner sollten dem Beispiel folgen, um den ersten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte abzuwenden. An der Seite des erfahrenen Trios soll auch Ricardo Pepi aufblühen. Der Konkurrenzkampf um die zwei Plätze im Angriff spielt für Finnbogason nur eine Nebenrolle: "Ich beschäftige mich nicht damit, wo ich stehe und wer noch da ist. Wir müssen es als Mannschaft lösen. Ich gebe Vollgas, ob ich von Anfang an spiele und genauso, wenn es nur 20 Minuten sind. Ich bin froh um jede Minute, in der ich die Mannschaft unterstützen kann."

"Wir brauchen ihn fit, konstant fit, nicht nur für ein Spiel"

Seine beiden dienstältesten Spieler im Kader sieht Weinzierl in den kommenden Wochen ganz besonders gefordert. Neben Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der im Januar 2016 in die Fuggerstadt wechselte, ist das Finnbogason, der damals wenige Tage später zunächst auf Leihbasis von Real Sociedad kam und im Sommer darauf fest verpflichtet wurde. "Er hat brutale Führungsqualitäten, er ist zweiter Kapitän, genau das brauchen wir jetzt", betonte der 47-Jährige, die vergangenen Jahre aber immer im Blick haltend: "Wir brauchen ihn fit, konstant fit, nicht nur für ein Spiel. Wir gehen daher behutsam mit ihm um."

Was die Spielweise angeht, ist eine behutsame Herangehensweise gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dagegen fehl am Platz. Die Augsburger müssen dringend punkten. "Die Situation ist uns bewusst", machte Finnbogason klar. "Uns ist aber auch bewusst, dass wir noch 14 Spiele Zeit haben, das zu ändern."

Endet die Durststrecke von fünf sieglosen Spielen?

Dem Kampf gegen den Abstieg ordnet der Angreifer dabei alles unter, auch die Gedanken über seine weitere Karriere. Sein auslaufender Vertrag spielt momentan keine Rolle. "Ich sehe meine Zukunft nur bis Samstag", meinte er vor dem Duell gegen Union, ehe er in die Richtung des nach diesem Thema fragenden Reporters ein lachendes "netter Versuch" hinterherschickte. Über eine solch gute Stimmung in den Katakomben der WWK-Arena würden sich die Augsburger am Samstagnachmittag sicher freuen - dann hätte die Durststrecke von fünf sieglosen Spielen wohl ein Ende genommen. Vielleicht ja dank der besonderen Comeback-Qualitäten Finnbogasons.