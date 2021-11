Finnbogason: Erleichtert in die Badewanne

Das 4:1 gegen Stuttgart sorgte beim FC Augsburg nach einer turbulenten Woche für Jubel und Aufatmen. Besonders glücklich war Alfred Finnbogason, der die längste Torflaute seiner Bundesligakarriere beendete - und nicht nur deshalb viel Lob erhielt.

838 Minuten lang hatte der Torjäger nicht mehr getroffen, sein letztes Tor war ihm gelungen, bevor die Corona-Pandemie das Land und die Liga lahmgelegt hatten: im Februar 2020 beim 2:3 gegen Gladbach. Auch am Sonntag gegen Stuttgart ließ Finnbogason zunächst eine dicke Chance zur Vorentscheidung liegen, ehe er mit einem satten Rechtsschuss zum 4:1 den Schlusspunkt setzte.

"Ohne Rhythmus ist es schwer, meine Top-Leistung zu bringen"

"Ich will nicht lügen, das ist eine sehr große Erleichterung. Die letzten 18 Monate waren die schwierigsten meiner Karriere", sagte der Isländer, der sich von Verletzung zu Verletzung geschleppt hatte, ohne jemals wirklich fit gewesen zu sein: "Ohne Rhythmus ist es schwer, meine Top-Leistung zu bringen." Und auch die Eiseskälte im Strafraum, die ihn eigentlich auszeichnet, war über Monate abhandengekommen.

Finnbogason: "Es war ein Traumnachmittag"

"Nach der schwierigen Phase hat man Tage wie diese immer im Kopf, es war ein Traumnachmittag", sagte Finnbogason, der erstmals seit April wieder bei einem Ligaspiel in der Startelf des FCA stand. Beim Pokal-Aus in Bochum (4:5 im Elfmeterschießen) wurde er am Mittwoch zur Halbzeit eingewechselt. Aus geplanten 45 Minuten wurden inklusive Verlängerung 75, am Sonntag folgten weitere 90. Ein strammes Programm, nachdem der 32-Jährige zuletzt wegen Achillessehnenproblemen pausiert hatte.

Weinzierl: "Er kapiert das Spiel offensiv wie defensiv"

"Die Leistung in dieser Woche war beeindruckend, weil er erst zwei Wochen trainiert hat", sagte Manager Stefan Reuter. "Man konnte schon am Mittwoch sehen, dass er unheimlich spielintelligent ist. Er bringt seine Mitspieler gut in Position und weiß, wann und wie man Situationen auslösen muss." Auch Trainer Markus Weinzierl betonte: "Was Alfred kann, das wissen wir alle. Er kapiert das Spiel offensiv wie defensiv, ist wichtig gegen den Ball, aber auch in der Umschaltbewegung. Wir brauchen ihn, das steht außer Frage."

Bleibt nur die Frage, ob Finnbogason von weiteren Blessuren verschont wird. "Ich mache mir jeden Tag Gedanken, was ich besser machen kann. Man muss die richtige Mischung finden, jeder Körper ist anders", sagt der Isländer. Die Erfahrung der vergangenen Jahre habe ihm gezeigt, was sein Körper brauche: "Zum Beispiel muss ich mich die nächsten zwei Tage in die Badewanne legen. Ab Mittwoch kann ich dann wieder Gas geben."

"Wir dürfen nicht zu hoch fliegen"

Nach einer schwachen Anfangsphase präsentierte sich der FCA gegen Stuttgart kompakt und aggressiv, war über Standards und Konter gefährlich. Eine Leistung, die es nun zu bestätigen gilt. "Wir haben gezeigt, wie wir auftreten müssen, wenn wir in der Bundesliga erfolgreich sein wollen. Das ist die Basis", sagte Finnbogason. Und fügte bei aller Freude eine berechtigte Warnung hinzu: "Wir dürfen nicht zu hoch fliegen, wir sind immer noch Sechzehnter."