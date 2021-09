Finnbogason: Eine unendliche Geschichte

Kaum an der Schwelle zur vollständigen Genesung, erleidet Alfred Finnbogason den nächsten Rückschlag. Der Augsburger und sein Verletzungspech, eine - wie es scheint - unendliche Geschichte.

Die Ausfallzeiten des stürmenden Isländers sind mittlerweile fast mehr gefürchtet, als seine Torjägerqualitäten. Schambein, Schulter, Knie, Wade, Oberschenkel, Patellasehne, Knöchel, Achillessehne haben Finnbogason mal mehr, mal weniger und doch immer mal wieder Probleme bereitet, seit er im Februar 2016 erstmals das Trikot der Augsburger übergestreift hat. Aktuell fällt der 32-Jährige erneut aus.

Diesmal zwickt die Achillessehne. Gerade nachdem die bayrischen Schwaben nach auskurierter Verletzung gehofft hatten, den Nationalspieler wieder fitbekommen zu haben. Nach dem Testspiel in der Vorwoche bei Zweitligist Heidenheim folgte der Rückschlag. Die Partie sei "nicht zu früh gekommen", so Markus Weinzierl auf die Frage, ob man zu schnell zu viel wollte. "Die Verletzung rührt von einer Aktion im Spiel her." Und ist zudem Folge der wiederkehrenden Probleme. "Wenn man nicht im Rhythmus ist, kommen immer wieder kleinere Wehwehchen, die man überstehen muss."

Wie lange Finnbogason diesmal fehlen wird, sei offen, meint der FCA-Trainer, der "ihm die nötige Zeit und Geduld" zusichert. Dabei habe es im Sommer nach einer guten Vorbereitung noch so gut und optimistisch für Klub und Spieler ausgesehen. "Dann hat er sich aber eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen und jetzt in der Folge mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen." Trotzdem schreibt Weinzierl den überaus geschätzten Angreifer nicht ab. "Das wird schon weggehen."