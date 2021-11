Finnbogason als abschreckendes Beispiel

Länderspielpause, normalerweise Zeit für Testspiele bei den Klubs. Nicht beim FC Augsburg, der diesmal auf einen Vergleich verzichtet hat. Der Trainer erklärt warum und hat Alfred Finnbogason als ein abschreckendes Beispiel im Hinterkopf.

Augsburgs Alfred Finnbogason verletzte sich im Testspiel in der letzten Länderspielpause. imago images/kolbert-press

In den beiden vorangegangenen Länderspielpausen hatten die Augsburger noch beim 1. FC Heidenheim und gegen Jahn Regensburg (1:0) getestet. Gerade der 2:1-Erfolg auf der Ostalb blieb Weinzierl allerdings schlecht in Erinnerung: Torjäger Finnbogason, der gerade eine Knöchelverletzung auskuriert hatte, zog sich auf der Ostalb eine Achillessehnenblessur zu und fiel weitere Wochen aus.

Nur ein Beispiel unangenehmer Nebenwirkungen für die bayrischen Schwaben, die in dieser Saison von Anfang an personell gebeutelt werden. "Wir hatten in den vergangenen beiden Länderspielpausen Testspiele, aber jedes mal mit nur zehn oder elf Feldspielern", erklärt Weinzierl, dessen Kader eine Reihe von Nationalspielern abstellen muss. "Das ist jedes mal schwierig, weil man auch mal einen Spieler einsetzt, der irgendwo noch ein Zwicken hat." Spieler, siehe Finnbogason, denen im Fall der Fälle ein Rückschlag droht.

Diesmal hat der Chefcoach keinen großen Mehrwert an Erkenntnissen aus einem möglichen Freundschaftsduell erwartet. "Zuletzt hatten wir einige Spiele mit der englischen Woche und dem Pokalspiel und haben uns deswegen entschieden, intern ein Spiel zu bestreiten, aufgefüllt mit Nachwuchsspielern", sagt Weinzierl. "Wir haben genügend Erkenntnisse über die Spieler aus den vergangenen Wochen." Ihm ist es wichtiger, den verletzten und angeschlagenen Spielern die nötige Zeit zur Rekonvaleszenz zu bieten.