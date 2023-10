Finkgräfe ist nun Kölner Profi

Abwehrtalent Max Finkgräfe vom 1. FC Köln ist zu den Profis aufgestiegen. Der Vertrag des 19-Jährigen wandelte sich nach seinem Einsatz beim 0:2 gegen VfB Stuttgart automatisch in einen Lizenzspielervertrag um. Damit dürften auch verbesserte Bezüge einhergehen. An der Laufzeit bis 2025 hat sich allerdings nichts geändert, die Kölner hatten erst im April mit Finkgräfe verlängert, der in dieser Saison bereits viermal eingewechselt wurde.