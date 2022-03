Finke traut dem SC Freiburg die Champions League zu

Mit dem nächsten Bundesligasieg nimmt SC-Coach Christian Streich dem früheren Freiburger Trainer Volker Finke einen Bundesligarekord ab. Der ist darüber nicht böse, und wünscht dem Sport-Club die Champions-League-Teilnahme.

Mit dem 3:2 gegen Wolfsburg hat Christian Streich seinen 104. Bundesligasieg mit dem Sport-Club gefeiert, und damit genauso viele wie Volker Finke in 16 Jahren als Trainer der Freiburger. Mit dem nächsten Dreier wird Streich alleiniger Rekordhalter in der Vereinsgeschichte, und die nächste Chance dazu hat er im Auswärtsspiel in Fürth (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Diese Bestmarke wird ihm aber wahrscheinlich ähnlich egal sein wie dem, der sie verliert. Beide hoffen nämlich vor allem darauf, dass der aktuelle Tabellenfünfte eine bislang sehr gute Saison auch ins Ziel bringen kann.

"Was auf keinen Fall sein darf: Dass wir Dinge liegen lassen, die wir selber beeinflussen können, da achte ich sehr genau drauf, weil wir das Maximum erreichen wollen", betonte Streich. Und auch wenn er es öffentlich nicht als Ziel ausrufen würde, sind das die internationalen Plätze, die der SC auch noch über den DFB-Pokal erreichen könnte. Finke traut den Freiburgern sogar den ganz großen Wurf zu. "Ich glaube, dass sie zumindest auf Platz fünf oder sechs auf jeden Fall einlaufen. Wenn das Quäntchen Glück stimmt oder in der letzten und vorletzten Minute noch ein paar mal ein Tor fällt, ist die Champions League möglich", sagte der 73-Jährige der Deutschen Presse-Agentur, "ich hoffe, dass sie Vierter werden.“

Mit einem Leistungseinbruch des SC, der seit dem zweiten Spieltag nie schlechter als Sechster war, rechnet Finke nicht. "Ich finde es grundsätzlich super, wenn Volker optimistisch ist, das kann man so stehen lassen, das brauche ich eigentlich nicht kommentieren", mehr wollte Streich dazu nicht sagen. Die bislang beste Platzierung der Vereinsgeschichte gelang dem Sport-Club mit Finke in der Saison 1994/95, als er Dritter wurde und damit in den UEFA-Pokal einzog.

Dass die Freiburger nun auf dem Weg dazu sind, eine ähnlich erfolgreiche Runde zu spielen, hat Finke nicht überrascht, weil sie die Mannschaft gut zusammenhalten konnten. Aber auch Streich, der zu Finkes Zeiten U-19-Coach beim SC war, habe daran großen Anteil: "Christian verausgabt sich emotional in jedem Spiel vollständig, das überzeugt die Spieler. Ich hoffe, dass es noch weitere Jahre in der Zusammensetzung gibt."

Dass sowohl Streich als auch Sportvorstand Jochen Saier keine neuen Ziele für diese Saison ausgeben, obwohl das ursprüngliche - der Klassenerhalt - längst erreicht ist, hält Finke für den richtigen Weg. "Es erhöht die Chancen, weiterhin erfolgreich zu sein", erklärte der Ex-Coach, der in Freiburg lebt. "Es ist viel unangenehmer, wenn man als Aspirant für die Champions League ins Spiel geht und das in die Köpfe der Spieler kriecht."

Das dürfte sich angesichts der tabellarischen Ausgangslage acht Spieltage vor Ende der Saison aber nur schwer vermeiden lassen. Der Sport-Club ist punktgleich mit dem Vierten Leipzig und hat nur einen Punkt weniger als der Dritte Leverkusen. Besonders vor dem Spiel bei Schlusslicht Fürth ist laut Streich aber "der beste Tipp für die Jungs: Schaut nicht auf die Tabelle".